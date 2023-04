Horóscopo do dia (20/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Solar em Áries / Sol em Touro

Primeiro Eclipse de 2023 ocorre hoje. Este Eclipse Solar em Áries, no qual a Lua cobre o Sol neste signo, nos pede que resgatemos quem somos profundamente, nossa personalidade e individualidade reais. A quadratura a Plutão em Aquário mostra que estamos em profundo processo de rompimento com velhos ideais, preconceitos e massificações. Logo em seguida o Sol entra em Touro, marcando um tom mais pragmático, valoroso e firme. Os próximos 30 dias são marcados pelo brilho que vem de se viver a autovalorização, prazeres materiais, regeneração e busca por tudo que agrega valor e estabilidade.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O Eclipse Solar no seu signo (solar ou ascendente) lhe leva a um mergulho dentro de si mesmo. A finalidade é resgatar sua individualidade, vontade própria e capacidade de agir de acordo. Algumas expectativas sociais ou comportamentos massificados passam por profundos questionamentos e transformações. Entrando em Touro, o Sol lhe pede que brilhe e foque nos seus valores pessoais, se nutrindo e se valorizando.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O Eclipse Solar em Áries lhe pede um último mergulho em sua psique antes do início do novo ciclo solar. Momento para se resgatar questões importantes de personalidade e individualidade relegadas ao inconsciente. O Sol em seguida entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo grande clareza sobre si mesmo e como direcionar sua vida.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O Eclipse Solar lhe pede resgate de sua atuação para com o coletivo. Busque neste período repensar o que faz pelos semelhantes, pelo planeta e como você age nestes contextos. Algumas crenças estão caindo por terra para que você libere seu total potencial. O Sol entra em Touro no seu setor subconsciente, lhe trazendo necessidade de limpeza de questões sutis.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O Eclipse Solar lhe pede que encare questões ligadas à autoridade, carreira e independência. Busque resgatar o fogo interno, aquilo que lhe move no sentido de vocação, compromissos e realizações. Emoções profundas são transformadas para que você se liberte. O Sol entra em Touro, lhe trazendo consciência e valorização de questões do coletivo e do bem estar comum.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Eclipse Solar lhe pede um resgate de suas crenças, fé e objetivos maiores. O Sol, seu regente, está sendo eclipsado e será preciso um mergulho interno para redescobrir propósitos e sentidos. Questões de relacionamentos e parcerias são transformados profundamente para te trazer libertação. Seguindo para Touro, o Sol lhe pede consciência de sua autoridade e capacidade de liderar sua vida com autoridade e senso de valor próprio.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O Eclipse Solar lhe pede um grande mergulho dentro de si mesmo, buscando corajosamente limpar e depurar emoções tóxicas. Também questões ligadas a heranças, sexualidade e partilhas são mobilizadas. A transformação de suas realidades materiais catalisa o processo. O Sol entrando em Touro lhe traz perspectivas mais amplas e novos horizontes a desbravar.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O Eclipse Solar lhe pede grande revisão dos relacionamentos, parcerias, casamento, justiça e/ou vida social. Será preciso resgatar outras formas de se lidar com os outros e o convívio social, buscando mais veracidade. Você tem de se aprofundar em si mesmo, o que facilita o processo. O Sol segue para seu setor emocional profundo, lhe trazendo força instintiva e emocional.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O Eclipse Solar lhe traz a necessidade de reavaliar toda sua vida material. Deve se questionar em sua iniciativa no trabalho, saúde e organização material. Resgate da força de vontade e reavaliação de como gere o mundo material. O aspecto a Plutão no seu setor emocional catalisa ainda mais o processo. O Sol em Touro, signo oposto ao seu, lhe pede mais consciência do valor das relações, parcerias e auxílio mútuo.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O Eclipse Solar lhe traz profunda necessidade de resgatar seu poder pessoal, singularidade e criatividade. Busque dentro de si mesmo sua verdadeira força, alegria e capacidade de fazer por si mesmo. Ideias são transformadas e flexibilizadas para auxiliar o processo. O Sol segue para seu terreno pragmático, pedindo clareza e coragem para se lidar com o mundo material.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O Eclipse Solar lhe traz um profundo mergulho interior, sendo preciso resgatar e reciclar emoções guardadas e não trabalhadas. Deve resgatar sua força e assertividade emocional, assim como uma independência emocional. Transformações nos valores e vida material facilitam o processo. O Sol segue para o setor da independência e criatividade, lhe pedindo que seja único, especial, valoroso e corajoso.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O Eclipse Solar lhe traz necessidade de mudanças no campo mental. Deve resgatar ideias que estejam mais em sintonia com sua personalidade e assertividade. Também reavaliação da forma como se comunica. Plutão no seu signo lhe traz profundas transformações pessoais. O Sol segue para seu setor emocional e familiar, pedindo clareza e resolução pessoal.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O Eclipse Solar lhe traz necessidade de reavaliar sua vida material, finanças, valores e talentos. Será preciso resgatar a força interna para se nutrir e vencer na vida. Questões subconscientes são transformadas para que você libere esse potencial. O Sol segue para seu setor mental e comunicativo, lhe trazendo maior clareza mental, de relações e em como faz escolhas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com