Horóscopo do dia (18/04): Confira a previsão de hoje para Leão

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua necessidade emocional de se sentir livre quer se expressar, mas carece de um tanto de amadurecimento. Busque natureza, lugares abertos experiências que possam lhe refazer as forças. Sua conexão com a fé e o divino serão um bálsamo. Cura da conexão com as próprias crenças, fé e princípios, assim como o deixar ir velhas crenças limitantes.

Emoções curativas

A Lua Minguante em Áries nos traz interiorização e enraizamento em nós próprios, em nossa iniciativa e carisma. Sentimentos mais aguerridos são mobilizados, mas deve-se usar de sabedoria e iniciativa madura. Todavia, a conjunção a Quíron nos questiona a qualidade do uso desta iniciativa, que deve ser curativa e ampla. Cura da sensação de pertencimento a si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com