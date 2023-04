Horóscopo do dia (18/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções curativas

A Lua Minguante em Áries nos traz interiorização e enraizamento em nós próprios, em nossa iniciativa e carisma. Sentimentos mais aguerridos são mobilizados, mas deve-se usar de sabedoria e iniciativa madura. Todavia, a conjunção a Quíron nos questiona a qualidade do uso desta iniciativa, que deve ser curativa e ampla. Cura da sensação de pertencimento a si mesmo.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) aflora muitas emoções, desejos e questões inconscientes. Seu potencial afetivo está ativo, mas sem deixar de ser fiel a si mesmo. Canalize sua assertividade emocional e independência, mas com sabedoria e no seu tempo. Cura da conexão emocional pessoal, de como ser a base e apoio próprios.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A Lua hoje ativa suas questões inconscientes. Aqui há uma busca pela exploração emocional e das feridas subjacentes. Lembre-se de seu natural pragmatismo e aterramento, tendo coragem para lidar com tais emoções. A conexão com o lado espiritual da vida está ativo, aproveite disto para buscar cura holística e sentimento de cura, entrega e desapego.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



As relações sociais são mobilizadas e lhe trarão emoções intensas, mas que devem ser encaradas com calma e desapego. Sua necessidade de troca afetiva precisa vir junto de um senso de respeito às individualidades. Cura da segurança em pertencer a grupos e se ter amizades, mas com individualidade. Também o deixar ir relações que não fazem mais sentido.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua regente, a Lua, se encontra em Áries. Sua impulsividade estará maior, portanto cuidado com suas ações e palavras. Será preciso reavaliar seus potenciais no mundo e carreira. Canalize essa força com maturidade para vencer no plano material. Cura pelo assumir as responsabilidades e autoridade com confiança, assim como abrir mão dos compromissos sem sentido ou propósito reais.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua necessidade emocional de se sentir livre quer se expressar, mas carece de um tanto de amadurecimento. Busque natureza, lugares abertos experiências que possam lhe refazer as forças. Sua conexão com a fé e o divino serão um bálsamo. Cura da conexão com as próprias crenças, fé e princípios, assim como o deixar ir velhas crenças limitantes.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



As emoções profundas estão mobilizadas e lhe pedem reciclagem e desapego. Use de seu discernimento e bom senso para facilitar o processo. Sua energia sexual também pede reavaliação. Permita esta clareza emocional de tudo aquilo que precisa ser expresso ou mudado. Cure sua conexão com suas emoções profundas e se liberte.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje traz reavaliação emocional nas relações. Elas lhe pedem que seja algo real, sem máscaras e com a devida liberdade. Seja você mesmo e se permita a troca real com o outro. Isso lhe trará segurança emocional e senso de pertencimento. Também o deixar ir velhos apegos e relações tóxicas poderá ser curativo. Busque autenticidade madura perante o outro.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Seus potenciais de trabalho, serviço e realização estão ativos, mas também pedem respeito ao ritmo interno. Será preciso executar suas tarefas com amor, mas também com senso de limites à sua própria energia. Canalize toda esta força, mas respeitando os limites do seu corpo. Momento para se curar deixando ir velhos hábitos e emoções nocivos.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua segurança emocional vem hoje de ser genuinamente você mesmo. A necessidade de expressar a verdade está ativa, mas também lhe pede interiorização e amadurecimento. Cura do senso de pertencimento a si mesmo e segurança na própria personalidade. A criatividade pode lhe auxiliar muitíssimo nos processos de catarse e cura emocional.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua esfera familiar e emocional está mobilizada hoje. Sua identificação com tal faceta da vida está mobilizada, mas ao mesmo tempo há um forte senso de desapego. Tenha transparência emocional, mas sem precisar recorrer à agressividade. Flua com suas emoções autênticas. Cura de dores emocionais, passadas e familiares em alta, se permitindo a justa expressão de quem você é nas relações íntimas.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua mente está aberta a insights e intuições. Sua necessidade de verbalizar o que sente estará motivada, mas deve saber também a hora de silenciar. Se permita expressar as emoções, mas dentro dos limites cabíveis. Sua fala deve ser agora, antes de tudo, curativa e sábia. Busque menos reatividade e mais observação quanto ao seu meio e pessoas à sua volta.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Seu potencial de segurança no mundo material e nas conquistas próprias está mobilizado, mas será preciso um tanto mais de interiorização e amadurecimento. Deixe ir velhos apegos e objetos estagnados sem propósito. Cura pela conexão e identificação com a realização material sábia e madura. Deixe ir velhos valores que já não contribuem com sua individualidade.

Horóscopo do dia (18/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com