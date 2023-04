Conceição Evaristo lê livro escolhido pelo público; votação vai até 14/4

Em 2015, Conceição Evaristo ganhou o prêmio Jabuti de Literatura, na categoria contos e crônicas, por "Olhos D'Água" (foto: Flip/Divulgação)

Conceição Evaristo é a convidada da edição de maio do Clube de Leitura do Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro CCBB-RJ. No dia 10 de maio, ela estará no local para ler e comentar uma de suas obras escolhida pelo público. Entre as opções estão “Ponciá Vicêncio”, “Olhos D’água” ou “Insubmissas lágrimas de mulheres”.

Os interessados podem votar pelo stories do perfil do CCBB-RJ, no Instagram (@ccbbrj), até esta sexta-feira (14/4).

Professora convidada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Conceição Evaristo é uma das principais autoras da literatura contemporânea no Brasil e participante ativa dos movimentos que valorizam a cultura e o cotidiano da mulher negra brasileira.



Em 2015, ganhou o prêmio Jabuti de Literatura, na categoria contos e crônicas, por “Olhos D’Água”. Recebeu, também, os prêmios Faz a Diferença (2017), na categoria prosa; Prêmio Cláudia (2017), na categoria cultura; e o prêmio de Literatura do Governo do Estado de Minas Gerais (2017).