Horóscopo do dia (11/04): Confira a previsão de hoje para Peixes

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este período lhe pede maior valorização de sua vida pessoal, familiar e emocional. Busque se relacionar e comunicar mais com aqueles que são próximos. Busca por harmonia e bom humor no âmbito familiar. Questões financeiras da família devem ser tratadas com racionalidade. Aprecie sua ancestralidade, sua sensibilidade e fertilidade.

Vênus em Gêmeos

Vênus entra em Gêmeos. O amor romântico pede diálogo, leveza, brincadeira, flexibilidade e multiplicidade. Sair do lugar comum, viagens conjuntas, entender o ponto de vista do outro. A atração aqui tende muito ao intelectual. Em termos financeiros este período pede flexibilidade, busca por alternativas e fontes diversas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com