Horóscopo do dia (11/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus em Gêmeos

Vênus entra em Gêmeos. O amor romântico pede diálogo, leveza, brincadeira, flexibilidade e multiplicidade. Sair do lugar comum, viagens conjuntas, entender o ponto de vista do outro. A atração aqui tende muito ao intelectual. Em termos financeiros este período pede flexibilidade, busca por alternativas e fontes diversas.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este é um período para enxergar mais o amor à sua volta e verbalizá-lo. Terá mais disposição cooperativa e para se relacionar mesmo com pessoas que não conheça ou tenha tanta proximidade. O amor será leve, flexível e pede comunicação clara. A vida financeira pede flexibilidade e adaptabilidade, busque alternativas.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, entra em Gêmeos, lhe trazendo maior leveza, flexibilidade e comunicação. Em especial ao se lidar com finanças, posses e o mundo material tenha esta leveza e alegria. Oportunidades financeiras diversas, amplie seu leque de possibilidades. Cuidado, porém, com o excesso de indulgência e preguiça. Busque prazeres na justa medida.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumentando o amor, carisma e necessidade de se relacionar. A sedução e o amor se darão muito no nível do intelecto e da comunicação leve e divertida. Sua disposição cooperativa será aumentada e também a busca por mais prazer e amor. Valorização de si mesmo e de sua imagem pessoal.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este será um período para buscar o amor pelo lado espiritual da vida. Busque fluir na benevolência divina e no prazer emocional. As relações, em especial as românticas, passam por um período de reavaliação e isto deve ser feito sob o crivo da racionalidade geminiana. Período benéfico para meditação, análise de questões psicológicas e/ou espirituais.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este será um período bem mais comunicativo em relação a amizades e grupos. Sentirá maior ímpeto de se comunicar e buscar o prazer da companhia dos outros. Se sentir pertencente a grupos e ter a liberdade de se expressar nestes contextos lhe será muito benéfico. Valores partilhados em alta, sua generosidade para com todos será aumentada.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Vênus lhe aumentando o amor, carisma e necessidade de se relacionar. Isto se dará no geral, mas também muito em específico no âmbito profissional. Bom momento para parcerias e cooperação no ambiente corporativo. Mostre seus talentos profissionais, venda seu peixe. Dirigir a vida com mais alegria, leveza e amor. Comunique ao mundo seu valor.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, entra em Gêmeos, lhe trazendo maior leveza, flexibilidade e comunicação. Em especial no sentido social, religioso ou acadêmico esta vibração se faz alta. Busque se dedicar com amor a causas e seus princípios. O amor pede liberdade e que seja vivido com generosidade. Seu amor pela amplidão e liberdade se expressa e pede comunicação.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este período lhe aguça a necessidade de partilha profunda, afetiva e/ou sexual, mas tudo isso com a clareza, leveza e curiosidade geminiana. Partilhar lhe será significativo, doe com amor o que tem de melhor. Esforços financeiros em conjunto podem ar bons resultados. Se delicie com a vivência de tudo aquilo que é de foro íntimo. Abertura para a troca em alta.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Vênus entra no seu terreno dos relacionamentos e lhe ativa o espírito mais romântico. Estará mais ligado no outro, na partilha, em vivenciar o “nós”. A qualidade geminiana mostra que para você o bom humor e a comunicação são essenciais na busca de parceria. Vida social, comunicação humana, senso de equidade e justiça racional em alta.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este período lhe traz maior valorização de sua força de trabalho e daquilo que tem a oferecer. Faça suas tarefas e cuide da vida material com muito amor. Uso prático dos talentos. Potencializar ganhos através do trabalho. Bom para parcerias profissionais. Esteja em contato com seus colegas e prestadores de serviço. Traga mais prazer para sua rotina.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este é um período que lhe traz grande apreciação de si mesmo e de seus talentos. Busque cuidar mais de si mesmo, um pouco mais de embelezamento e de fazer o que quer para se divertir lhe fará muito bem. Os romances estarão em alta, assim como um jeito mais leve de se relacionar e brincar. Criatividade e alegria. Vivência do prazer e do lado lúdico da vida.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este período lhe pede maior valorização de sua vida pessoal, familiar e emocional. Busque se relacionar e comunicar mais com aqueles que são próximos. Busca por harmonia e bom humor no âmbito familiar. Questões financeiras da família devem ser tratadas com racionalidade. Aprecie sua ancestralidade, sua sensibilidade e fertilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com