Horóscopo do dia (11/04): Confira a previsão de hoje para Virgem

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Vênus lhe aumentando o amor, carisma e necessidade de se relacionar. Isto se dará no geral, mas também muito em específico no âmbito profissional. Bom momento para parcerias e cooperação no ambiente corporativo. Mostre seus talentos profissionais, venda seu peixe. Dirigir a vida com mais alegria, leveza e amor. Comunique ao mundo seu valor.

Vênus em Gêmeos

Vênus entra em Gêmeos. O amor romântico pede diálogo, leveza, brincadeira, flexibilidade e multiplicidade. Sair do lugar comum, viagens conjuntas, entender o ponto de vista do outro. A atração aqui tende muito ao intelectual. Em termos financeiros este período pede flexibilidade, busca por alternativas e fontes diversas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com