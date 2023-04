Sucessos de Vanessa da Mata ganham arranjos inéditos da Orquestra Opus

Vanessa da Mata faz show com Orquestra Opus em 29 de abril, no Palácio das Artes (foto: Priscila Prade/DIVULGAÇÃO)

A cantora e compositora Vanessa da Mata faz única apresentação com a Orquestra Opus, em 29 de abril, sábado, às 20h30, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537). O show traz os grandes sucessos da cantora, como “Não me deixe só, “Boa reza”, “Amado”, com arranjos exclusivos, feitos pelo maestro fundador da Opus, Leonardo Cunha. O repertório também inclui as canções “A força que nunca seca”, “As palavras”, “Ainda bem”, “Caixinha de música”, “Cuitelinho”, “Fotografia”, “Hoje eu sei”, “Só você e eu”, “Boa sorte”, “Gente feliz” e “Ai ai ai”, entre outras. Os ingressos custam R$ 160 (inteira, plateia 1), R$ 130 (inteira, plateia 2) e R$ 110 (inteira, plateia superior), à venda pelo site Eventim e na bilheteria local.