Roberto Tibiriçá e Arthur Moreira Lima voltam no tempo em concerto em BH

Arthur Moreira Lima vai interpretar o 'Concerto para piano e orquestra nº 23 em lá maior1', de Mozart. 'Ganhei um concurso (com esta peça) e vou compartilhar minha história com os jovens solistas', diz ele (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O Grande Teatro do Palácio das Artes recebe, nesta quarta-feira (5/4), às 20h30, o concerto de premiação do 8º Concurso para Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG). Sob regência do maestro Roberto Tibiriçá e contando com a participação especial do pianista Arthur Moreira Lima, padrinho da premiação deste ano, a orquestra vai executar diferentes movimentos de obras eruditas, sendo que cada um terá um dos vencedores como solista.





“Essa juventude está cada vez mais estudiosa, e tem que ser assim, porque a concorrência é muito grande. A qualidade do que vimos e ouvimos foi muito boa, tanto que escolhemos cinco”, diz.





Os vencedores desta oitava edição foram a oboísta Laila Farinha Rodrigues, os pianistas Jordan Alexander Gomes Rodrigues Pereira e Emilly Alberto Souza, e os violinistas Gabriel de Almeida Oliveira e João Pedro Ferraz dos Santos Silva – todos eles com idade inferior a 25 anos, o teto estabelecido pelo concurso.

'Ter Arthur apadrinhando esse concurso é um prestígio e um privilégio enorme para nós. Ele foi recebido com muito carinho, porque muitos músicos da orquestra cresceram ouvindo seu piano. É uma lenda vindo a Belo Horizonte para abrilhantar o concurso" Roberto Tibiriçá, regente





Brahms, Mozart e Tchaikovsky





Após o intervalo, Arthur Moreira Lima interpreta o segundo movimento do “Concerto para piano e orquestra n. 23 em lá maior, K. 488”, de Mozart. A apresentação se encerra com o solo de Jordan Alexander para o segundo movimento do “Concerto para piano e orquestra n.2, op. 22", de Saint-Säens, seguido do primeiro movimento do “Concerto para piano e orquestra em sol maior”, de Ravel, com solo de Emilly Alberto.

Tibiriçá explica que o processo de seleção prevê que os concorrentes executem uma peça de Bach para a banca de avaliação. “Depois eles tocam o mesmo movimento que vão apresentar nesse concerto de premiação. Levamos em consideração tudo, estilo, técnica, conhecimento, criatividade; é uma seleção muito criteriosa”, observa.









“Nelson Freire, Antonio Meneses, o próprio Arthur Moreira Lima, todos nós passamos por esses concursos. Eles são de uma importância vital para o jovem que está começando uma carreira. Eu comecei num concurso para jovens solistas, depois fui selecionado em um para jovens regentes, assim como Fabio Mechetti, que está na Filarmônica de Minas Gerais”, diz.

'Música não é só talento, é trabalho também' Arthur Moreira Lima, pianista



Prêmio para jovens e professores

O maestro ressalta a oportunidade única dada aos vencedores de se apresentarem ao lado de uma grande orquestra. “O início da trajetória desses artistas é limitado a apresentações de pequena escala, e um evento dessa magnitude proporciona um grande diferencial na carreira de cada um. O concurso valoriza não só o jovem, como também premia indiretamente os professores, que são os educadores responsáveis por esse sucesso”, diz.





Arthur Moreira Lima revela que a peça de Mozart que vai executar ao lado da orquestra no concerto de logo mais foi a mesma que o classificou em um concurso para jovens solistas do qual participou quando tinha apenas 8 anos.





“Ganhei esse concurso, no Rio de Janeiro, e foi a primeira vez que me apresentei com orquestra. Agora vou voltar a essa obra, com o segundo movimento do ‘Concerto para piano e orquestra n. 23 em lá maior, K. 488’, de Mozart, e compartilhar essa minha história com os jovens solistas selecionados”, adianta.





Se dizendo muito honrado com o convite para ser o padrinho desta edição do concurso da OSMG, o pianista observa que tem longo histórico de apresentações sob a regência de Tibiriçá. “Já fizemos concertos juntos várias vezes, é dos maiores maestros com os quais já atuei. É um trabalhador, porque música não é só talento, é trabalho também”, aponta.





O maestro, por sua vez, diz que a relação com o pianista vai além da esfera musical. “São 40 anos de amizade e parceria. Ter Arthur apadrinhando esse concurso é um prestígio e um privilégio enorme para nós. Ele foi recebido com muito carinho, porque muitos músicos da orquestra cresceram ouvindo seu piano. É uma lenda vindo a Belo Horizonte para abrilhantar o concurso”, destaca.

CONCERTO JOVENS SOLISTAS

Premiação do 8º Concurso para Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, com regência de Roberto Tibiriçá e participação de Arthur Moreira Lima, nesta quarta-feira (5/4), às 20h30, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira, plateia 1), R$ 15 (inteira, plateia 2) e R$ 10 (inteira, plateia superior), à venda pelo site eventim.com.br ou na bilheteria local. Informações: (31) 3236 7400.

O repertório conta com o primeiro movimento do “Concerto para violino e orquestra em ré maior, op. 77”, de Brahms, com solo de Gabriel de Almeida, seguido do primeiro movimento do “Concerto para oboé e orquestra em dó maior, KV314”, de Mozart, com solo de Laila Rodrigues, e do primeiro movimento do “Concerto para violino e orquestra em ré maior op. 35”, de Tchaikovsky, com solo de João Pedro Ferraz.Tanto Moreira Lima quanto Tibiriçá – que foi quem sugeriu à OSMG a criação de um concurso próprio, em 2010 – tiveram nesse tipo de certame um impulso fundamental no início de suas respectivas trajetórias artísticas. O regente lembra que os concursos para jovens solistas surgiram na década de 1940, por iniciativa do maestro Eleazar de Carvalho.