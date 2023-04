Vem aí! Novo filme de 'Shrek' está em produção

O último filme da franquia Shrek a ser lançado foi 'Shrek para sempre', em 2010 (foto: Reprodução / Dreamworks)

Prepare-se para voltar ao reino de Tão tão distante! O quinto filme da franquia Shrek já está em fase de produção. A informação foi dada por Chris Meledandri, CEO da Illumination e consultor criativo da DreamWorks, em uma entrevista à revista "Variety", nesta terça-feira (4/4).

Ele ainda revelou que, na versão em inglês, o filme deve contar com o elenco original de dublagem, com Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona), Eddie Murphy (Burro) e Antonio Banderas (Gato de Botas).

"Não é tão diferente do processo que tivemos no filme do Mario Bros, em que vimos que os elementos-chave da franquia são os que os fãs mais amam. O elenco original é uma parte grande disso”, contou Meledandri. O produtor ainda ressaltou que essa base é importante para construir novas histórias, personagens e elementos.

Na entrevista, o CEO da Illumination ainda revelou os planos para uma nova franquia do universo do ogro: o Burro! Segundo a publicação, a possibilidade cresceu depois do sucesso de ‘Gato de Botas 2: o último pedido’ e aumentou ainda mais depois que Eddie Murphy sinalizou que participaria do projeto.

Apesar das notícias serem animadoras, os fãs devem manter o pé no chão, já que o produtor não deu uma previsão de quando os filmes serão lançados.

Outras franquias de animação devem crescer

Ainda segundo os sites internacionais, Meledrandri afirmou que as pessoas podem esperar algumas sequências de sucessos do estúdio, incluindo ‘Meu malvado favorito’ e ‘A vida secreta dos pets’. A produtora lança, nesta semana, ‘Super Mario Bros - o filme’.

Outra animação queridinha do público que vai ganhar uma sequência é ‘Toy Story’, da Pixar. O quinto filme da franquia foi anunciado por Peter Docter, diretor criativo do projeto. Ele prometeu “algo nunca visto”, mas que deve contar com Buzz Lightyear e Woody.