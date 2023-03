Horóscopo do dia (29/03): Confira a previsão de hoje para Leão

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O quanto você tem ouvido seu lado espiritual? Momentos de recolhimento podem ser ótimos para recarregar as baterias e buscar inspiração. Sua conexão com o mundo subjetivo, psicológico, espiritual e artístico se faz forte hoje. É preciso encontrar segurança naquilo que vai além do mundo material. A espiritualidade é hoje como uma mãe generosa.

Lua Crescente em Câncer

A Lua Crescente entra em Câncer. Em sua regência natural, suas qualidades são enfatizadas: amor, acolhimento, maternidade, contato com o mundo interior, subjetividade, sensibilidade. Tudo isso vai gradativamente aumentando nesta fase. Busque se nutrir daquilo que pede sua alma e escute sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com