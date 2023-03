UFMG promove festa do livro com descontos a partir de 40%

O evento também contará com apresentações no Auditório da Reitoria (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Festa do Livro vai acontecer na Praça de Serviços da UFMG, no campus Pampulha, entre os dias 27 e 30 de março, das 9h às 21h. O evento contará com 53 editoras e descontos.





44 das editoras são nacionais e vão estar com descontos a partir de 40%. As outras 9 editoras são independentes.





“Abrir espaço para as editoras independentes estarem conosco no evento é fortalecer o diálogo deles com a universidade e mostrar que este é um espaço de todos”, explica Flávio Carsalade, diretor da Editora UFMG.





As apresentações vão acontecer no Auditório da Reitoria, todos com entrada gratuita.

No dia 29 de março, às 19h, acontece também a aula inaugural do curso de Edição da Faculdade de Letras da UFMG com o tema "A edição universitária no Brasil". A aula será ministrada pela diretoria da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), no Auditório Graciela Ravetti (Sala 1007), da Faculdade de Letras.

Editoras que participam da Festa do Livro UFMG

ABEU

Aletria

Autêntica

Bazar do Tempo

Boitempo

Companhia das Letras

Cora Editora

DarkSide

Editora 34

Editus

EdUFSCar

Edusp

Elefante

Exitus

Expressão Popular

Fino Traço

Fiocruz

Fósforo

Global

Olhares

HarperCollins Brasil

L&PM

Lote 42

Malê

Martin Claret

Mazza

Mulheres em Letras

Oficina de Textos

Páginas Editora

PUC Minas

Quixote

Record

Relicário

Senac

Sesc

Todavia

Ubu

UEFS

UFABC

Editora UFMG

UFPR

Unesp

Unicamp

Vozes

Editoras independentes

Catapoesia Editora Cartonera

Chão da Feira

Editora Venas Abiertas

Entretantas Edições

Editora Javali

Impressões de Minas

MRN Editora

Quintal Edições

SQN Biblioteca.