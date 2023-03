Djonga, L7nnon, Poze do Rodo e BK são atrações do Rap Game, no Mineirão

Djonga e L7nnon são alguns dos 25 artistas confirmados no festival Rap Game (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



A primeira edição do Rap Game Festival vai levar 25 atrações à Esplanada do Mineirão, neste sábado (25/3). Djonga, MV Bill, Poze do Rodo, Sandrão RZO, Orochi, Clara Lima, BK e Marechal fazem parte do line-up do evento, que homenageia os 50 anos da cultura hip-hop.

Com 12 horas de música e três palcos, o Rap Game reunirá artistas de todas as gerações do rap nacional. Também vão se apresentar Sidoka, Yunk Vino, Chefin, Bin, BK, Hyperanhas, Tasha e Tracie, Recayd Mob, VEIGH, Raffa Moreira, Major RD, Luccas Carlos, DJ Zeu, Hutter e Das Quebradas, entre outros. O trap, considerado subgênero do rap, vai marcar presença no festival.

Um dos movimentos culturais mais influentes do mundo, o hip-hop dá visibilidade às manifestações artísticas dos guetos. Símbolo da resistência negra, o rap traz letras sobre racismo e exclusão, tornando-se a crônica da trajetória de jovens às voltas com o mundo do crime e das drogas em decorrência do sistema baseado na desigualdade social.

Clara Lima, talento do rap feminino, vai cantar no Mineirão (foto: Daniel Assis/divulgação)

Os quatro princípios do movimento são o rap, as "colagens" musicais criadas por DJs, o grafite e a dança. Estarão presentes no Mineirão grafiteiros que levam sua arte para as ruas de BH.

Goma e Raquel Bolinho vão criar painéis ao vivo durante o festival, ao lado de Sela, Tefa, Figo, Crac, Siang, Vick, Ramar e Carimbo.

Dançarinos apresentarão números de breaking, lembrando a dança de rua que surgiu em Nova York na década de 1970.

BH: celeiro de talentos

A capital mineira é berço de grandes nomes do rap brasileiro. O belo-horizontino Djonga, de 28 anos, está entre os artistas mais influentes da cena musical contemporânea do país.

Debaixo do Viaduto Santa Tereza, no Centro, é realizado o Duelo de MCs nacional, concurso de rimas que reúne MCs de vários estados, todos eles desafiados a criar versos na hora, "batalhando" entre si.

Celeiro de talentos de Minas, lá despontaram Douglas Din, Clara Lima e FBC, entre outros rappers. Em dezembro de 2022, foi realizada a 10ª edição do Duelo Nacional, com a vitória do paulista Big Mike.

Lua Zanella vai se apresentar no palco Game trends (foto: Caio Romero/divulgação)

O Rap Game se propõe também a valorizar "a força e importância da mulher na cultura hip-hop", segmento musical marcado pelo machismo.

O festival convidou as belo-horizontinas Sarah Guedes, Kainná Tawá, Lírios e Lud MC para uma apresentação inédita. Com o propósito de impulsionar novos talentos, o palco Game Trends vai receber MCs emergentes de BH. A dinâmica de "open-mic" estimulará os rappers a improvisar rimas na hora e apresentar suas canções para o público.

ATRAÇÕES

Palcos pricipais: Djonga, L7nnon, Yunk Vino, Poze do Rodo, Orochi, Clara Lima, Marechal, Chefin, Bin, BK, Hyperanhas, Recayde Mob, Tasha e Tracie, MV Bill, Sidoka, VEIGH, Raffa Moreira, Major RD, Luccas Carlos, DJ Zeu, Clara Lima, Hutter, Das Quebradas ft. Sandrao RZO.



Palco Game Trends: OG Capitu, Mac Richa, Weeze Cooker, Sadoff, Oliver, Vitor Akin, Sarah Sampp, Zampi 29, Lowz, Jovem Cae, LocDog, Lua Zanella, LS O Cria, Kauê Machado, 1Berto e MC B2

RAP GAME FESTIVAL

• Neste sábado (25/3), a partir das 10h, na Esplanada do Mineirão (entrada na Av. Coronel Oscar Paschoal com Av. Presidente Carlos Luz, Pampulha)

• Ingressos/5º lote - Pista: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia). Front stage: R$ 340 (inteira) e R$ 170 (meia). Camarote open bar: R$ 680 e R$ 340 (masculino), R$ 620 e R$ 310 (feminino).

• Classificação: 12 a 14 anos (acompanhado dos pais ou responsáveis legais) na pista; maiores de 14 anos desacompanhados na pista e frontstage; maiores de 18 anos no camarote.

* Estagiária sob supevisão da editora-assistente Ângela Faria