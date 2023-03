Peça que aborda universo de mães de pessoas LGBTQIAP+ estreia em BH

Rosane Gofman protagoniza o monólogo, que estreia nesta sexta (24/3), no Teatro João Ceschiatti (foto: Roberto Cardoso/DIVULGAÇÃO)



O espetáculo "Eu sempre soube …", protagonizado por Rosane Gofman, que aborda o universo das mães de pessoas LGBTQIAP+, estreia em Belo Horizonte, em curta temporada no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Nesta sexta-feira (24/3) e sábado (25/3), com sessões às 20h, e domingo, às 19h. A peça tem texto e direção de Márcio Azevedo. A montagem conta a história da jornalista Majô Gonçalo, autora do livro “Eu sempre soube...”. Em sua primeira aparição pública, a protagonista apresenta uma história do amor mais puro e incondicional que alguém pode sentir, o de mãe. O espetáculo "Eu sempre soube …", protagonizado por Rosane Gofman, que aborda o universo das mães de pessoas LGBTQIAP+, estreia em Belo Horizonte, em curta temporada no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Nesta sexta-feira (24/3) e sábado (25/3), com sessões às 20h, e domingo, às 19h. A peça tem texto e direção de Márcio Azevedo. A montagem conta a história da jornalista Majô Gonçalo, autora do livro “Eu sempre soube...”. Em sua primeira aparição pública, a protagonista apresenta uma história do amor mais puro e incondicional que alguém pode sentir, o de mãe.









De janeiro a junho de 2022, o Brasil registrou 135 mortes de pessoas LGBTI, segundo pesquisa do GGB (Grupo Gay da Bahia). Ainda de acordo com o levantamento, no primeiro semestre do ano passado, 63 gays e 58 mulheres trans ou travestis foram mortas. “Eu sempre soube...” fez sete temporadas no Rio de Janeiro, duas em São Paulo e também passou por diversas outras cidades. Conquistou vários prêmios, como Funarte de Dramaturgia 2018, melhor atriz prêmio Profest de Teatro 2020 e Cenyn de melhor monólogo 2019, entre outros. Ingressos: R$ 50 (inteira), à venda no site Eventim e na bilheteria do teatro. Mais informações: (31) 3237-7250.