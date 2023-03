Voz da Periferia põe talentos escondidos de BH no palco d'Autêntica

Flávio Renegado, integrante da comissão julgadora, diz que público vai se surpreender com o nível dos concorrentes (foto: Denise Ricardo/Divulgação)

Vinte artistas que sonham com a carreira na música terão a oportunidade de subir ao palco da casa de shows A Autêntica, na primeira edição do Festival A Voz da Periferia, que será realizado desta quarta (22/3) a sexta-feira (24/3).









Com direção artística de João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina e produtor musical, o projeto tem como jurados a cantora mineira Nath Rodrigues e o cantor e compositor Flávio Renegado, destaque do rap de BH.





Criado na comunidade do Alto Vera Cruz, Flavio sabe como ainda é difícil o artista da periferia conquistar espaço, apesar de o rap, atualmente, ter presença em grandes festivais, casas de shows, rádios e programas de TV.





“Foi uma luta e ainda continua sendo. É um processo constante de construção, de evolução. Quando paro para analisar essa história, ela me emociona. Venho de um lugar onde sobreviver da música, especialmente a que eu faço, era uma parada pioneira”, comenta o artista.

As inscrições para o festival, em janeiro, atraíram cerca de 300 candidatos. Os selecionados participaram de workshops de formação artística, com o objetivo de prepará-los para a futura trajetória profissional.





“Voz da Periferia joga luz sobre pessoas no anonimato, escondidas nas grandes cidades. O projeto não se resume a disponibilizar recursos para quem ganha, mas a ajudar essas pessoas a desenharem sua carreira. Elas entram no mercado da música de forma participativa e isso faz muita diferença”, afirma Renegado





Veterano do rap, o cantor e compositor mineiro se diz otimista em relação aos jovens que têm surgido na cena. “Principalmente (sou otimista) com as músicas vindas das comunidades, elas têm uma realidade e uma verdade muito próprias da vida dessas pessoas”.

Votação on-line

A comissão julgadora, formada por João Marcello Bôscoli, Nath Rodrigues e Renegado, definirá os seis finalistas. O público vai escolher a voz vencedora em votação on-line, no site do festival.





O evento contempla diferentes estilos musicais presentes na cena cultural da capital mineira. “Sei da qualidade e do nível do que nós vamos ter esta semana. O público vai se surpreender”, finaliza Renegado.

FESTIVAL A VOZ DA PERIFERIA

De hoje (22/3) a sexta-feira (24/3), às 19h, na casa de shows Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Entrada franca. Retirada de ingressos em www.avozdaperiferia.com.br.





Entre os selecionados estão cantores solo, bandas e coletivos artísticos que concorrerão ao prêmio que inclui gravação de videoclipe, divulgação em canais digitais e a participação no show da cantora Luciana Mello.