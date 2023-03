Segunda temporada de "O rei da TV" já tem data de estreia. Confira

José Rubens Chachá protagoniza a série sobre Silvio Santos, no Star+. Novos episódios estreiam em 29 de março (foto: STAR+/DIVULGAÇÃO)



A segunda temporada de "O rei da TV", série nacional do selo Star Original Productions, chegará na íntegra em 29 de março, exclusivamente no Star+. A nova safra traz novos obstáculos, sucessos e tombos na trajetória de Silvio Santos, na sua busca para se tornar o maior empresário e comunicador do Brasil. A história recomeça em 1989, quando Silvio se candidata à Presidência da República.





mais assistido do país, numa grande batalha que marcou a história da televisão brasileira.





Homem de muitos negócios, enquanto Silvio se lança no ramo dos cosméticos, um escândalo ameaça destruir o império que o empresário levou a vida inteira para construir. A vida pessoal também sofre as consequências do sucesso, quando os holofotes da mídia se viram sobre um dos momentos mais dramáticos da família Abravanel: o sequestro da filha Patricia. Produzida pela Gullane e composta por oito episódios de 45 minutos, a segunda temporada tem direção geral de Marcus Baldini e Julia Jordão.









“O rei da TV” conta a história de Silvio Santos, o jovem de origem humilde, genial, que foi atrás do seu sonho e se tornou o comunicador mais bem sucedido da televisão brasileira, além de um dos empresários mais reconhecidos do país. A série apresenta um olhar inédito sobre sua intimidade, mostrando as várias fases de sua carreira, erros e acertos, recordes de audiência e insucessos, todos os grandes desafios enfrentados para construir o SBT e seu império. Assertivo e polêmico em suas decisões, Silvio Santos é uma figura icônica que faz parte da rotina de milhões de brasileiros.