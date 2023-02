"Os Gêmeos: Nossos segredos" revisita a trajetória dos irmãos artistas

Gustavo e Otávio Pandolfo, Os Gêmeos, também assinam curadoria da mostra em cartaz no CCBB BH (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)

Inaugurada na quarta-feira (22/2), a exposição "Os Gêmeos: Nossos segredos" segue em cartaz até 22 de maio, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). A mostra reconta a trajetória dos consagrados artistas brasileiros Gustavo e Otávio Pandolfo e é a primeira de Os Gêmeos em solo mineiro.

O conjunto de peças foi organizado com o objetivo de transmitir informações e sensações sobre a produção artística de

Os Gêmeos. Entretanto, esse universo não é perfeitamente traduzível em palavras: são janelas que se abrem para outro mundo, com telas, instalações e murais em espaços urbanos que brincam com a imaginação dos visitantes, coletiva ou individualmente.

A mostra também revela de maneira inédita os cadernos de desenho dos irmãos, apresentando anotações em papéis avulsos, pinturas e esculturas que remetem à experiência espontânea de criar na rua.





Nascidos em 1974, Gustavo e Otávio Pandolfo atuam em conjunto desde crianças. A partir das ruas do Cambuci, na capital paulista, um dos berços da cultura hip-hop nos anos 1980, eles conviveram com o graffiti, o rap e o break, ou seja, com a força da estética visual, da poesia, da música e da dança de rua, que foram elementos fundamentais de formação da dupla.

Um destaque da mostra é a sala, já no final da visitação, que reúne as duas telas que Os Gêmeos produziram com Banksy, uma das poucas colaborações que o célebre artista britânico fez na carreira.

A mostra pode ser visitada de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h. Entrada franca. Ingressos podem ser retirados na bilheteria ou no bb.com.br/cultura.