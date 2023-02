Grace Gianoukas revela como é viver Dercy Gonçalves no teatro

Grace Gianoukas é entrevistada por Marcelo Tas no "Provoca" desta terça (14/2), na TV Cultura (foto: Margareth Dias/TV CULTURA)







A atriz, autora e diretora Grace Gianoukas, que está em cartaz em São Paulo com o monólogo “Nasci para ser Dercy”, é a convidade de Marcelo Tas no “Provoca” desta terça-feira (14/2), às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. No programa, ela conta como é interpretar a humorista e fala sobre o “Terça insana”, que revolucionou o cenário do humor brasileiro, a importância de aprender com os fracassos, o humor como prova de caráter e como foi criar o filho sozinha.



Grace Gianoukas ainda fala sobre como foi educar o filho sozinha. “O meu filho é minha maior obra de arte (...) e eu fui desafiada a educá-lo praticamente sozinha, porque meu ex-marido mudou, foi para fora do Brasil, e eu fui desafiada a criar um homem (...) é muito delicado ser homem, ser qualquer coisa nesse mundo (...) crescer não é fácil”, declara.