Livros que explicam a pandemia para crianças são tema do Sempre um Papo

Autor teve ideia de escrever os livros depois de ter de explicar a emergência de saúde para o filho de 5 anos (foto: reprodução)

Como explicar a pandemia do novo coronavírus para crianças? O jornalista e escritor Cesar Campos, mineiro de Araxá, se dispôs a responder a essa pergunta na trilogia "PAN-DE-MIA: Como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu", lançada em 2021, portanto, no ano seguinte à eclosão da crise sanitária.





Na segunda parte, De, uma criança que conviveu com a infecção da COVID em sua família, relata a experiência de lidar com a doença dentro de casa. Por fim, no terceiro livro, a gata Mia se torna a principal ouvinte de uma criança que atravessa esse período no qual os adultos ficaram sujeitos ao medo e à insegurança.





Trabalhando em campo como repórter durante a pandemia, Cesar Campos se viu na necessidade de explicar ao filho de 5 anos as circunstâncias em que estavam vivendo. "Eu falei: 'Cara, se eu explico pro meu filho, eu dou conta de explicar para outras crianças também'", comenta. "Na volta às aulas, quando autorizadas, depois de todo aquele período, esse livro foi utilizado nas escolas aqui de Araxá e região, e eu tive um feedback muito bacana."





Antes de sua finalização, conta ele, o livro teve a revisão de dois psicólogos, dois pediatras e um psicanalista, acostumados a lidar com abordagem de assuntos complicados para crianças.





Desde o lançamento até agora, o autor diz perceber o interesse, mas também a dificuldade de crianças e seus familiares em abordar o assunto. Ele conta a história de uma mãe que acabou ficando sozinha com a filha ao perder o marido para a COVID-19 e que não conseguia conversar abertamente com a menina sobre o que aconteceu.





"A gente estava ainda bem no início da vacinação quando o livro ficou pronto, mas ele está bem atualizado nesse sentido, na questão de precisar se vacinar. O que fica do livro, mesmo, são lições para toda a vida, que são lavar a mão, usar a máscara, etc.", diz o autor.





"Eu falo que a base para os três livros é diálogo e afeto. Diálogo e afeto para todos os males do mundo. Se não fossem essas duas coisas, eu acho que a gente não tinha sobrevivido a isso (à pandemia), pelo menos não do jeito que a gente conseguiu sobreviver."





Cesar Campos também é autor do livro "Léo, o vaga-lume do Papai Noel", uma experiência interativa do projeto Levir: ler e ouvir, de seu conterrâneo, o também autor Rodrigo Ferres. Publicado em 2022, o livro conta as aventuras de um vaga-lume que, acometido por uma crise de "vagaluços", acaba sendo embrulhado junto a um presente e, em uma aventura pelo mundo com o Papai Noel, desembarca em Araxá às vésperas do Natal.





Ilustrado por Luciano Rodrigues, assim como a trilogia "PAN-DE-MIA", o título mais recente de Cesar Campos vem acompanhado de QR Codes que encaminham o leitor para músicas especialmente compostas para aquela parte da história.





"É como se você vivesse a experiência do cinema. Você está lendo, imaginando, e tem aquela trilha sonora de fundo, como se fosse o cinema. O cinema lhe dá essa possibilidade de juntar todas as artes, e a gente teve essa oportunidade com o 'Léo'. O tempo é mais ou menos calculado para que haja a leitura da página e, nesse período, você tem a trilha sonora feita para o 'Léo'", explica o autor.





Ele frisa a importância do caráter regional do livro, que se passa em Araxá, para gerar identificação com o leitor mineiro. "Acho que isso aproxima a criança e mesmo o leitor jovem ou adulto da nossa realidade, mostrando que literatura não é uma coisa longe, que a literatura pode ser intimista e ter o aconchego da sua cidade, do nosso estado”, afirma.





Ele observa que “vários autores mineiros fazem isso” e diz esperar que “a gente possa levar isso um pouco mais para as crianças, num momento em que a gente está querendo incentivar essa galerinha a ler e tem visto as crianças lendo um pouco mais, pelo menos nas estatísticas”.





SEMPRE UM PAPO

Com o escritor Cesar Campos sobre a trilogia "PAN-DE-MIA: Como falar com as crianças sobre tudo o que aconteceu". Nesta terça (14/2), às 19h, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube . Mediação da jornalista Jozane Faleiro





* Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes