Horóscopo do dia (10/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expressando a profundidade

A conjunção de Mercúrio e Plutão em Capricórnio nos pede transformação profunda e madura de nossa mente e ideias. Aquilo que não foi verbalizado, tabus e dificuldades pedem expressão, mas contanto que seja feito com maturidade, realismo e senso de limites justos. A oposição deste aspecto a Lilith em Leão nos traz maior consciência do que deixamos de expressar ou reprimimos de nossa verdadeira identidade na comunicação com os outros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje pede mudança de visão para além das restrições e limitações. Busque enxergar as diversas possibilidades, em especial na carreira, trabalho e autoridade. Dificuldades na comunicação com autoridades devem ser trabalhadas com paciência e maturidade. Busque sua autenticidade, mas também respeitando um senso de limites e com maturação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seus ideais, crenças e visões de mundo estão sendo transformados. Velhos princípios e crenças podem estar ruindo e isto pode ser muito curativo. Busque as infinitas possibilidades de ser livre, autêntico e único, em especial as que você mesmo reprimiu. Seja fiel às suas emoções e as expresse, mas tudo isso dentro de um senso de realismo, limites justos e pragmatismo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, atua junto do profundo e transformador Plutão. Você está quebrando velhos padrões emocionais, sexuais e instintivos. O dia de hoje lhe permite mais capacidade de curar suas emoções profundas através da transformação de padrões rígidos. Busque interagir, comunicar e expressar a si mesmo fielmente, mas também com maturidade e realismo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe propicia transformação nas relações e suas possibilidades. Busque não se prender a situações restritivas, mas enxergue que sua vida pode ter muitas possibilidades. Comunicação sem máscaras, honesta, mesmo ao abordar temas difíceis. Há necessidade de se expressar seus valores pessoais com honestidade e senso de espaço próprio, mas também maturidade e realismo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está num processo de ruptura com realidades materiais restritivas e hoje pode enxergar possibilidades diversas. Se permita o destruir e construir métodos e formas de trabalho, serviço e cuidados com a saúde. Visão aprofundada sobre a vida material. Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz necessidade de expressar o que antes foi reprimido, muito em especial na forma de usar sua criatividade em prol de algo concreto.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, atua junto do profundo e transformador Plutão. Busque sair de uma visão rígida ou restritiva de si mesmo. A relação com filhos e criações pede reciclagem e libertação. Expressão e transformação de poder pessoal em alta. Questões emocionais e subconscientes lhe instigam a expressar a si mesmo mais profundamente e com veracidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está transformando profundamente questões pessoais e familiares e hoje pode enxergar possibilidades diversas. A comunicação no âmbito pessoal pode envolver temas sensíveis e difíceis, mas deve-se utilizar de maturidade e limites justos. Há necessidade de se expressar ideias mais livres e inovadoras, mas sem se esquecer do realismo e objetividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, se encontra com Mercúrio. O momento lhe pede transformação de ideias e conceitos rígidos. Se permita pensar e enxergar o mundo à sua volta com mais flexibilidade e de forma diversa, saindo da teimosia e rigidez. Poder e magnetismo do pensamento e fala em alta. Há forte necessidade de expressar sua autoridade e profissionalismo, mas deve quebrar velhas crenças limitantes para facilitar o processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ocorre agora profunda transformação de situações aparentemente bem estabelecidas, mas que já não fazem mais sentido. Busque ser flexível e adaptável. Questões materiais e financeiras devem ser enxergadas sob uma ótica mais profunda e sutil. Há forte necessidade de reconexão com uma fé mais aprofundada em si mesmo e na vida para facilitar uma transformação benéfica em sua vida material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Mercúrio e Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que jogue fora a velha visão que tem de si mesmo, abarcando agora as novas possibilidades de expressão e ação de si mesmo. Força comunicativa e de expressão pessoal. Emoções profundas devem ser analisadas e vivenciadas agora para facilitar essa libertação de si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ocorrem agora transformações profundas em seu psiquismo, energias subconscientes, senso de espiritualidade e entrega. Há necessidade de se amadurecer este setor da vida, tendo um olhar sério para essa faceta invisível da vida. Desafios nos relacionamentos e parcerias podem ser gatilhos para que se permita uma real e profunda transformação psíquica e emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Ocorre hoje profunda transformação nas relações de amizade, em grupos e causas. Enxergará que existem possibilidades diversas. Será provável que temas difíceis, tabus ou restrições tenham de ser debatidos. Direcionamentos para o futuro podem ser alterados também. Há necessidade de ser prático, crítico, objetivo e realista para que o processo seja facilitado.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com