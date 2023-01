Zachari Levi, de Shazam, faz declaração antivacina e é criticado nas redes

Faltando menos de dois meses para a estreia do novo Shazam, Zachari gerou a ira dos fãs (foto: Warner Bros./divulgacao)

O ator Zachari Levy, o intérprete de Shazam, compartilhou uma postagem no Twitter em que se dizia contrário à Pfizer, uma das maiores indústrias do mundo e responsável por uma vacina contra a Covid-19, que, inclusive, é utilizada no Brasil.

Prestes a estrelar o novo filme do Shazam, que chega às telonas do dia 17 de março, Zachari compartilhou um tweet do empresário Lyndon Wood, em que perguntava aos seguidores se eles achavam que a “Pfizer é um grande risco para o mundo”. O ator da DC deixou sua opinião: “Hardcore agree” (eu concordo incondicionalmente, em português).

A declaração não pegou nada bem e levou “Shazam” aos assuntos mais comentados do Twitter. Os usuários da rede social associaram o comentário a uma postura antivacina e criticaram o ator. Além disso, pedem para que haja um boicote ao novo filme e o cancelamento de uma possível sequência. Veja algumas reações:

O ator do Shazam é negacionista de vacina.



Sugiro que, por bom senso, os amigos não esqueçam em março de serem negacionistas de compra de ingressos.@DCComics @warnerbros %u2014 Marcelo Soares (@msoares) January 29, 2023

AH MAS FAÇA ME O FAVOR



VOCÊ É O FLYNN E O SHAZAM SABE, TUDO MENOS BURRO ASSIM



foi com deus https://t.co/yI2qRJYdtx %u2014 Tabs abraçou o Charlie Gillespie %uD83E%uDD79 | VEM 100K! %uD83C%uDF89 (@tabathalacerda) January 29, 2023

já sinto o fracasso de Shazampic.twitter.com/xnprlwFr0L %u2014 gabriel %u26A1 (@starb0yfm) January 29, 2023

risco pro mundo eh assistir esse filme do shazam de bosta kkkkkk https://t.co/iPSMIusm22 %u2014 fbr (@Fabsx_) January 29, 2023

‘Pantera Negra’ e ‘Mulher Vespa’ também já foram criticadas

No universo de Shazam, o personagem detém a sabedoria de Salomão. O que, segundo as redes sociais, seria incompatível com a postura antivacina de Zachari. Além dele, a internet resgatou outros dois casos de heróis considerados muito inteligentes mas que são interpretados por atores que já criticaram a imunização.

A primeira é Letitia Wright, que dá vida a Shuri, em ‘Pantera Negra’, da Marvel. A atriz disse várias vezes que não é a favor da vacina contra a Covid-19 e, segundo boatos, chegou a fazer discursos antivacina dentro dos sets de gravação. Segundo notícias da época das gravações de ‘Pantera Negra: Wakanda forever’, Letitia teria dito que deixaria a produção, caso fosse obrigada a se vacinar.

Evangeline Lilly, a Mulher Vespa de ‘Homem-Formiga e a Vespa’, também da Marvel, publicou um vídeo, no começo de 2022, em que pedia para o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se reunir com grupos que eram contrários às restrições para conter a Covid-19 e a obrigatoriedade da vacina. Na época, o posicionamento da atriz rendeu diversos protestos que pediam para que ela fosse substituída no Universo Cinematográfico da Marvel.