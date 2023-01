Ministra Margareth Menezes canta para Cássia Eller no 'Altas horas'

Margareth Menezes interpreta "Vá morar com o diabo", de Riachão, sucesso na voz de Cássia (foto: Bob Paulino/Globo)



Antes que pudesse ostentar a faixa de ministra da Cultura, pasta que havia sido extinta pelo governo Bolsonaro e agora foi retomada por Lula, Margareth Menezes topou participar de homenagem à grande amiga Cássia Eller (1962-2001) no programa “Altas horas”, que vai ao ar neste sábado (21/1), na TV Globo, após o “BBB 23”. Antes que pudesse ostentar a faixa de ministra da Cultura, pasta que havia sido extinta pelo governo Bolsonaro e agora foi retomada por Lula, Margareth Menezes topou participar de homenagem à grande amiga Cássia Eller (1962-2001) no programa “Altas horas”, que vai ao ar neste sábado (21/1), na TV Globo, após o “BBB 23”.









A ministra da Cultura vai cantar sua versão de “Vá morar com o diabo”, de Riachão, que Cássia repetiu à exaustão na gravação do “Acústico MTV”, pouco antes de sua morte, em 2001. Chico Chico, que não nega a origem, dos traços do rosto ao timbre vocal, intepretará “Coroné Antônio Bento”, sucesso da mãe.





O projeto “Cássia reggae”, lançado em 2022 em celebração aos 60 anos da cantora, produzido por Sergio Fouad e Fernando Nunes, será a base musical do programa deste sábado.