SummerTimes Festival promete agitar o Mineirão neste domingo

Marina Sena, que se apresentou no Festival Sarará, volta ao Mineirão como uma das integrantes do line-up pop do SummerFestival, que tem também rock e rap em sua programação (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Com a primeira edição do SummerTimes Festival, o Mineirão servirá de palco neste domingo (22/1) para mais de 30 atrações musicais, entre os quais estão Racionais MCs, Djonga, Nando Reis, Anavitória, Raimundos, Charlie Brown Junior, Gabriel O Pensador, Maneva, Negra Li, Marina Sena, Silva, Baco Exu do Blues, Matuê e Sidoka.





Rap e trap

O rap e o trap nacional também estarão bem representados, com a presença dos Racionais MCs, Baco Exu do Blues, Matuê, Teto, Wiu e os mineiros Sidoka e Djonga com DV Tribo. Na seara do pop e da MPB comparecem a mineira Marina Sena, o duo tocantinense Anavitória e o capixaba Silva.





A banda paulista de reggae Maneva pretende fazer um show centrado no repertório de seu álbum “Tudo vira reggae”, de 2020.

“A gente fará isso como premissa para a gravação do nosso primeiro DVD, que ocorrerá ainda neste ano. Foi uma parada muito maneira receber esse convite, um projeto que é relativamente novo e que já ganhou espaço”, diz o vocalista Tales Mello De Polli.

Ele lembra que a Maneva já se apresentou em BH em seis ocasiões anteriores. “Minas Gerais é uma terra boa, gostosa, além de ter uma comida ótima e um povo muito musical. É legal também porque em BH tem cena para todo mundo, ou seja, para o samba, sertanejo, rock, reggae... Aliás, o rock tem história na capital mineira. Acho até que é um dos lugares brasileiros onde ele ganha mais espaço e tem uma presença muito forte”, afirma.





A banda está em processo de composição de músicas e planeja a gravação de um disco neste ano, a ser lançado nas plataformas digitais.

"Acredito que esse negócio de CD físico nem cabe mais. Acho até que hoje é só o vinil que ainda está de pé. Como sempre fazemos, devemos prensar também umas 100, 150 cópias para dar de presente e vender um pouquinho”, diz.





O Maneva já lançou 14 discos, sendo o mais recente, “Mundo novo”, em maio do ano passado. “Estamos com uma música de trabalho que é ‘Promete’, que saiu desse disco e que vamos apresentar também no show do Mineirão, entre outras.” Além de Tales de Polli nos vocais, o Maneva é integrado por Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Fabinho Araújo (bateria) e Diego Andrade (percussão).





O SummerTimes Festival é uma criação do Festival Planeta Brasil, com realização da SleepWalkers Entretenimento, em parceria com a Opus Entretenimento. Estão previstos quatro palcos, espalhados no gramado e na esplanada do Mineirão.

SUMMERTIMES FESTIVAL

• Neste domingo (22/1), a partir das 10h, no Estádio Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha), com os artistas Jack Johnson, Vintage Culture, Racionais MCs, Marina Sena, Silva, Djonga + DV Tribo, Sidoka e Anavitória, entre várias outras atrações. Classificação: 15 anos (acompanhado dos pais ou responsáveis legais). Pista Lote 1, a partir de R$ 180 (meia-entrada e meia-entrada social taxas). Camarote Land Spirit Frontstage Lote 1, a partir de R$ 520 taxas. Meia social: válida mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá; meia-entrada: válida para menores de 21 anos, estudantes, PCD e idosos