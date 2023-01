Presidente do Iphan é nomeado enquanto MinC contabiliza danos ao patrimônio

Leandro Grass, que concorreu ao governo do Distrito Federal pelo PV, sigla da base aliada de Lula, assumirá o cargo; na imagem, ele acompanha coletiva da ministra Margareth Menezes (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O ex-candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PV) foi anunciado nesta terça-feira (10/1) como novo presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O ex-candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PV) foi anunciado nesta terça-feira (10/1) como novo presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).





O nome dele causou polêmica nos bastidores por ser uma indicação dos partidos da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o Partido Verde.









Ele concorreu contra conselheiros e servidores do Iphan, e parte da comunidade ligada ao patrimônio pedia que, após o governo de Jair Bolsonaro, a ministra Margareth Menezes escolhesse um nome técnico para o cargo.





Na gestão Bolsonaro, o Iphan foi várias vezes atacado pelo ex-presidente e passou a maior parte do tempo sob presidência de Larissa Peixoto, também uma indicação política e cujo período foi marcado pela paralisia do órgão e pela tentativa de aparelhamento dele por aliados do bolsonarismo.

Indicação A indicação de Grass foi feita por petistas e aliados como uma forma de dar um cargo do segundo escalão ao PV, que fez parte da coligação do presidente Lula, mas acabou sem nenhum ministério na Esplanada.





Em oposição a ele, estavam nomes apoiados em cartas do setor direcionadas ao Ministério da Cultura e à própria ministra, Margareth Menezes. Entre eles, o do arquiteto Nilvado Andrade, que foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil e parte do conselho consultivo do Iphan. Outro foi Leonardo Castriota, apoiado principalmente por membros do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios.





Andrey Schlee, que já presidiu o órgão e será diretor de patrimônio material, e Célia Corsino, que chegou a ser exonerada da instituição sob o governo Bolsonaro, também eram nomes cotados.





Já no início da gestão, o governo Lula exonerou a ex-presidente Larissa Peixoto e outros diretores da instituição. Um deles foi Leonardo Barreto, que foi diretor do departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, um dos cargos mais importantes da gestão patrimonial nacional.





Além deles, saíram também Roger Alves Vieira, que comandava o departamento de Patrimônio Imaterial; Filipe Rocchetti Girardi, de Cooperação e Fomento; e Arlindo Pires Lopes, de Projetos e Obras.