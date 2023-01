Harry diz que William é seu 'querido irmão e arqui-inimigo'

Príncipe Harry conversou com o apresentador Tom Bradby, da ITV, durante 95 minutos (foto: ITV/reprodução)

O príncipe Harry assegurou, neste domingo (8/1), em aguardada entrevista para a emissora britânica de televisão ITV, que decidiu publicar seu polêmico livro de memórias para se defender após anos de vazamentos sobre sua vida nos tabloides britânicos.





Agressão, drogas e mortes



"Durante estes 38 anos, muitas pessoas falaram sobre a minha vida de forma interessada. Isso me fez pensar que tinha chegado a hora de explicar a minha própria história", disse durante a entrevista, transmitida poucos dias depois da polêmica provocada pelas revelações em suas memórias sobre as divergências com o seu irmão, William, sua vida sexual e consumo de drogas."Deixei meu país natal com minha mulher e meu filho temendo por nossas vidas", afirmou Harry à ITV, sobre sua decisão de morar na Califórnia.O lançamento mundial do livro "Spare" está marcado para terça-feira (10/1), mas grande parte do conteúdo vazou na última quinta-feira, quando foi colocado à venda com antecedência na Espanha por engano. No Brasil, ele sai com o título "O que sobra", pela Companhia das Letras.

Entre os detalhes vazados estão a acusação de que seu irmão, William, herdeiro do trono, o agrediu durante uma discussão sobre sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle; o relato de como perdeu a virgindade; a confissão sobre o uso de drogas e a afirmação de que matou 25 pessoas em uma missão militar no Afeganistão.



Durante a entrevista deste domingo, gravada antes do vazamento do conteúdo do livro, Harry voltou a acusar a família real de "cumplicidade" com a hostilidade dos tabloides contra Meghan Markle e ele mesmo.



O The Sunday Times citou fontes próximas ao príncipe William que dizem que ele está "triste" e "queimando por dentro", mas permanece em silêncio pelo bem de sua família e do país.



Já o Telegraph acredita que, apesar do duro conteúdo do livro, Charles III estaria disposto à reconciliação como "a única forma de sair desta confusão".



Apesar de Harry concentrar seus ataques em William, Charles III não se sente "menos magoado por não ter sido pessoalmente o foco da maior parte da raiva e frustração do livro", disse um amigo próximo do rei.



Na entrevista de pouco mais de uma hora e meia, Harry afirmou que ainda acredita na monarquia, embora não se saiba se terá algum papel em seu futuro.



Vários dos canais que o entrevistaram já divulgaram trechos das conversas, concentrados na disputa com seu irmão, William, e suas acusações de que sua família instalou uma narrativa negativa sobre ele e sua esposa na mídia.



No último vídeo, Harry revelou que "chorou uma vez" depois que sua mãe, a princesa Diana, morreu, sentindo-se culpado por não expressar sua dor, enquanto cumprimentava a multidão.

"Névoa vermelha"

Em outros trechos da entrevista, Harry afirma que William tentou agredi-lo durante a discussão sobre sua esposa. "Vi esta névoa vermelha sobre ele", relata.Diferentemente de William, Harry não terá um papel formal na coroação de Charles, em maio, à qual se espera que assista, reportou o The Sunday Times.

A emissora americana CBS transmitirá outra entrevista de Harry, nesta segunda-feira (9/1), no programa "60 minutes". Ele também falará sobre o livro de memórias à rede ABC, também nos Estados Unidos.



Harry se refere a William como "seu querido irmão e arqui-inimigo", comentou o apresentador da ABC, Michael Strahan.



"Estranhamente, sempre houve competição entre nós", disse Harry à rede americana.

As entrevistas foram gravadas antes do vazamento do livro de Harry na última quinta-feira, provocando reação da imprensa, comentaristas, veteranos militares e até mesmo de talibãs à afirmação dele de que matou 25 pessoas enquanto servia no Exército no Afeganistão.