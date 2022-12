Trilhas de clássicos do cinema ganham releitura da Orquestra Sesiminas

Telão exibirá imagens durante o concerto desta noite, no Teatro Sesiminas (foto: Sesiminas/divulgação)

A Orquestra Sesiminas reúne duas paixões que se tornaram tradição natalina: música e cinema. No concerto desta sexta-feira (23/12), sob comando do maestro Felipe Magalhães, o grupo vai executar trilhas sonoras de filmes americanos que fazem parte do imaginário popular.

“A gente mandou as músicas gravadas e eles fizeram a edição das cenas por cima da trilha, então tem um diálogo entre as músicas e o que é projetado”, conta o maestro. “Esse concerto agrada a todo mundo, de crianças a adultos”, garante.

O repertório traz temas dos clássicos “Psicose” (1960), dirigido por Alfred Hitchcock, compostos por Bernard Herrmann, e de “Era uma vez na América” (1984), de Sergio Leone, que tem músicas de Ennio Morricone.

Também fazem parte do espetáculo músicas das franquias “Piratas do Caribe” e “Guerra nas Estrelas”, além das séries “Game of thrones” e “A Pantera Cor-de-Rosa”.

Desafio em "Psicose"

O maestro conta que a trilha mais desafiadora, do ponto de vista técnico, foi a de “Psicose”. Macabra como o filme e cheia de dissonâncias, ela se alterna entre momentos soturnos e de agitação, como a famosa cena da facada no banheiro protagonizada por Janet Leigh na pele de Marion Crane.

Por outro lado, comenta Magalhães, a genialidade do italiano Ennio Morricone torna especial a trilha de “Era uma vez na América”, definida por ele como “obra-prima”.

O cancioneiro de filmes já fazia parte do repertório da orquestra antes do projeto Cine Concerto. No início do ano, houve demanda da Embaixada dos Estados Unidos à orquestra para homenagear o cinema de Hollywood. Assim, a seleção acabou abrangendo produções e coproduções americanas consagradas. Alguns arranjos, como o da trilha de “Forrest Gump” (1994), foram feitos especialmente para a Orquestra Sesiminas.

As “cerejas do bolo”, segundo o maestro, são dois medleys executados ao final do espetáculo. O primeiro, arranjado por Fred Natalino, reúne temas de “Golpe de mestre” (1973), “O mágico de Oz” (1939), “A noviça rebelde” (1965), “Titanic” (1997), “O poderoso chefão” (1972) e “Cantando na chuva” (1952).

O segundo medley é um especial de Natal, com arranjo assinado por Leroy Anderson, enquanto projeções na tela remetem a esta época do ano.

Os ingressos do primeiro lote já se esgotaram. Novo lote deve ser colocado à disposição do público duas horas antes do concerto desta sexta-feira.

CINE CONCERTO

Orquestra Sesiminas apresenta trilhas de filmes consagrados. Nesta sexta-feira (23/12), às 20h30, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site Sympla, limitados a duas unidades por CPF.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria