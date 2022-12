Mike Hodges, diretor de 'Flash Gordon', morre aos 90 anos

Mike Hodges conquistou fama com dois filmes protagonizados por Michael Caine: "Carter, o Vingador" e "Diário de um Gângster" (foto: CARLO ALLEGRI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

O diretor britânico Mike Hodges, conhecido pelo filme "Flash Gordon", de 1980, faleceu aos 90 anos, anunciou seu produtor e amigo Mike Kaplan.





O cineasta faleceu no sábado (17/12) em sua casa em Dorset, sudoeste da Inglaterra, informou Kaplan ao jornal britânico The Guardian e à revista americana Variety.Mike Hodges conquistou fama com dois filmes protagonizados por Michael Caine: "Carter, o Vingador" (Get Carter, 1971) e "Diário de um Gângster" (Pulp, 1972).Em 1980, ele dirigiu o longa-metragem "Flash Gordon", uma adaptação do personagem de história em quadrinhos.

Também dirigiu "Crupiê: A Vida em Jogo" (1998) e "Vingança Final" (2003), ambos com Clive Owen.