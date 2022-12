Morre Maya, filha de Picasso que doou importantes obras do pintor à França

Maya Ruiz-Picasso doou importantes obras do pai para a França (foto: Valery Hache/AFP/10/2/15)

Maya Ruiz-Picasso, filha de Pablo Picasso e Marie-Thérèse Walter, faleceu nesta terça-feira (20/12), aos 87 anos. "Morreu pacificamente esta manhã cercada por sua família", informou Olivier Widmaier Picasso, filho dela.









Especialista na obra do pai, Maya fez importantes doações à França. A última ocorreu em setembro de 2021, quando o Museu Picasso de Paris recebeu nove obras, entre elas “Menino com pirulito sentado embaixo de uma cadeira”, quadro pintado pouco depois de “Guernica”, em 1938.





María de la Concepción nasceu em 5 de setembro de 1935, nos arredores de Paris. Ela é fruto do relacionamento de Picasso com Marie-Thérèse Walter, um dos grandes amores do pintor. Na época, o artista já tinha o filho Paul (1921-1975) de seu casamento com Olga Khokhlova.





Maya posou inúmeras vezes para o pai. Destaca a série de retratos dela no período cubista de Picasso. Em 1944, o pintor conheceu Françoise Gilot, com quem teve os filhos Claude (1947) e Paloma (1949). Maya continuou visitando o pai até a morte dele, em 1973.