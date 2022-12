Viral: conheça Tom Filho, o fotógrafo da cultura pop

“Minha inspiração vem muito do que está em alta, de tudo o que eu gosto. Tudo o que é pop, popular. Desde música até séries e filmes, a gente tenta fazer uma mistura boa e gostosa para as fotos”, disse o baiano, de 24 anos, em entrevista ao Estado de Minas.

“Eu conheci a fotografia por meio dos vídeo clips que eu via na TV e no YouTube. O mais próximo que eu cheguei disso foi a fotografia. Comecei fazendo fotos dos meus amigos na faculdade, e hoje virou um trabalho” completou.

Tom compartilha os bastidores de produções e detalhes nas redes sociais com os seguidores.

O trabalho do artista conquistou a internet, e ele acumula seguidores nas redes sociais. Tom tem mais de 149 mil seguidores no Twitter e 709 mil no Instagram. Já no Tiktok, o artista acumula mais de 2,5 milhões de seguidores e 52,1 milhões de curtidas.As publicações virais ajudam a potencializar a carreira do artista, como foi o caso das fotos da Família Addams.