Festival Baderna ensina a fazer receitas diferentes com taioba

Maria Marta exibe a folha de taioba que vai para a panela (foto: Ana Paula Pedersoli/divulgação)



A taioba – hortaliça tão querida dos mineiros e pouco conhecida fora do estado – será a estrela do Festival Baderna: Edição Cozinha e Conta, evento on-line em cartaz desta quinta-feira (15/12) a sábado (17/12), sob o comando exclusivo de mulheres.





Amanhã, às 17h, o festival será aberto com palestra de Carolina Ministério. Na sexta (16/12), às 10h, Mariana Gontijo vai ensinar a fazer o jardim de taioba (crepioca de taioba com ovo, linguiça artesanal e molho de pequi); às 17h, Maria Marta apresenta sua galinhada de taioba.

No sábado (17/12), às 10h, Anna Carla dá a receita do badejo com camarões grelhados na manteiga, purê de batata-doce roxa e pesto de taioba. Mais tarde, às 17h, Iaiá promete repassar todas as dicas sobre o preparo da trouxinha de taioba com ragu de cordeiro.

Os vídeos serão exibidos no canal do Baderna no YouTube (https://www.youtube.com/@festivalbaderna1868).