Morre a atriz Márcia Manfredini, a Abigail de "A grande família"

Por 13 anos, Márcia Manfredini fez sucesso como a fofoqueira Abigail do seriado "A grande família" (foto: Thiago Prado Neris/Globo)





A atriz Márcia Manfredini morreu na segunda-feira (5/11), mas a família não revelou a causa da morte. Ela ficou famosa por interpretar a personagem Abigail, em “A grande família” (Globo). Atualmente, estava no ar na comédia “Família Paraíso”, na mesma emissora. Ela tinha 62 anos.





O filho de Márcia Manfredini, o diretor e produtor Nicolas Manfredini, compartilhou um breve comunicado nas redes sociais lamentando a perda da artista.





“É com imensa dor que comunico que minha mãe terminou hoje sua missão na Terra. É difícil neste momento resumir em palavras e até lágrimas a imensidão do que foi sua vida”, escreveu.





Em “A grande família”, exibido no horário nobre da Globo entre 2001 e 2014, a atriz dava vida à vizinha fofoqueira e dona de uma locadora, que vivia tentando processar a família Silva. Abigail era noiva de Beiçola (Marcos Oliveira)





Ainda na Globo, ela participou de outro seriado famoso. Em “Sandy e Junior”, deu vida a Dona Irene, proprietária da cantina da escola onde os protagonistas estudavam. Também fez participações nas novelas “Êta mundo bom” (2016), “Carinha de anjo” (2016) e “Deus salve o rei” (2018).





No cinema, atuou nos longas “Sábado” (1994), “Alô?” (1995), “Carrossel: O filme” (2015) e “Eu sou brasileiro” (2019).

Repercussão

“Minha melhor amiga! Um ser de luz e amor! Sempre rindo de tudo! Ontem nos falamos por duas horas! Vc vai fazer muita falta na minha vida! Biiii segue com luz e muita porque foi luz que vc espalhou por aqui!!! Não acredito até agora! Mas Deus sabe o que faz! Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união! Te amo magrela!”, postou o ator Blota Filho.





A atriz Guta Stresser, que interpretou a personagem Bebel em “A grande família”, disse “não estar acreditando” na morte da colega.





Cacau Protasio também lamentou o falecimento da companheira de elenco. “Marcia Manfredini, descanse em paz, que nosso senhor Deus te receba no céu. Meus sentimentos aos filhos, amigos e todos que já estão sentindo a sua falta. A gente estava com encontro marcado agora pra janeiro, nossa 'Família Paraíso' bombando, nosso grupo no WhatsApp bombando, todos os dias uma fofoca boa, e (estamos) sem acreditar ainda que você se foi. Descanse em paz. Você já está fazendo falta, minha amiga”, afirmou Cacau. (Folhapress)