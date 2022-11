Christine McVie, vocalista da banda Fleetwood Mac, morre aos 79 anos

Christine McVie durante apresentação em 2014 (foto: Mike Segar/Reuters)

Christine McVie, vocalista e compositora da banda britânica Fleetwood Mac, morreu nesta quarta-feira (30) aos 79 anos.

De acordo com uma nota divulgada pela família, a causa da morte foi uma doença repentina.

"É com dor no coração que informamos a morte de Christine. Ela morreu pacificamente no hospital na manhã de hoje, após uma doença repentina. Ela estava acompanhada de sua família", diz o comunicado.

A banda também divulgou um comunicado: “Não há palavras para descrever nossa tristeza pela morte de Christine McVie. Ela era verdadeiramente única, especial e talentosa além da conta. Ela era a melhor musicista que alguém poderia ter em sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter em sua vida. Tivemos muita sorte de ter uma vida com ela. Individualmente e juntos, estimamos profundamente Christine e somos gratos pelas memórias incríveis que temos. Ela fará muita falta."

Ela foi responsável por alguns sucessos do início da carreira do grupo, como "Over my head" e "Say you love me", por dois hits do clássico álbum Rumors (1977), “Don’t Stop” e “You Make Loving Fun”, e outras faixas conhecidas como “Think About Me”, "Everywhere", “Hold Me” e "Little Lies”.

A artista britânica fez parte do Fleetwood Mac entre 1970 e 1988 e de 2014 até sua morte. Ela entrou para o Hall da Fama do Rock junto com os companheiros do grupo em 1998. Christine também lançou três álbuns solo.

Ela foi casada com John McVie, baixista do Fleetwood Mac, entre 1968 e 1976 - a separação deles e do outro casal da banda, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, marcou o álbum "Rumors".