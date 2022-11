Fórum das Letras dá voz às mulheres e LGBTs, a partir desta terça (29/11)

Professora de literatura, Duda Salabert, eleita a primeira deputada trans de Minas, vai abrir o Fórum das Letras (foto: Douglas Magno/AFP)



Mulheridades. O neologismo tematiza o 17º Fórum das Letras, que tem início nesta terça-feira (29/11). Em sua primeira edição presencial desde 2018, o evento realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) vai se dedicar à produção dos “grupos de vozes silenciadas”, expressão utilizada pela professora e escritora Guiomar de Grammont, que organiza o encontro com Mônica Gama, colega de docência na instituição.





Organizadora do Fórum, Guiomar de Grammont anuncia que o tema "mulheridades" vai nortear a 17ª edição do encontro mineiro (foto: Youtube/reprodução)

Museu da Inconfidência

Até sexta-feira (2/12) o evento segue com debates, palestras, lançamentos literários, exibições de filmes e apresentações culturais em Ouro Preto. A programação será concentrada no anexo do Museu da Inconfidência, mas a abertura, amanhã, ocorrerá em Mariana, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, órgão da Ufop.

Vereadora em Belo Horizonte e primeira deputada federal trans de Minas Gerais, eleita em outubro, Duda Salabert (PDT) fará a palestra inaugural. Vai abordar universidade, inclusão e política. “Como professora de literatura e ativista ambientalista, a Duda vai falar sobre isso. Mas, sobretudo, sua fala terá um viés político, por seu ativismo pelas pessoas LGBT”, continua Guiomar.

A partir de quarta (30/11), o Fórum dá início à programação de debates, com grande enfoque à presença de mulheres na literatura. Quatro autoras da mesma geração, três com atuação acadêmica (Leca Kangussu, Junia Carvalho e Celina Lage), vão se reunir em uma mesa para tratar de literatura e arte. O quarteto se completa com a escritora Carla Bessa, brasileira que vive em Berlim.

Filme vai lembrar dimensão planetária da militância feminista e antirracista da americana Angela Davis (foto: Andreas Solaro/AFP)

Em parceria com o canal Futura, o evento exibirá dois filmes que também tratam do feminino. Um deles é o documentário “Libertem Angela Davis” (2012), de Shola Lynch, que acompanha a trajetória da professora de filosofia e ativista americana dos direitos humanos, símbolo da luta pelos direitos das mulheres e dos negros.

O outro é a ficção espanhola “A Academia das Musas” (2015), de José Luis Guerín, sobre um professor de filologia que promove seminário sobre o papel das mulheres como musas. Ambas as exibições serão seguidas de debates.

Poesia da Babilônia

Na seara dos lançamentos literários, o mais importante é de “Epopeia da criação” (Autêntica Editora), com tradução de Jacyntho Lins Brandão. O professor emérito de língua e literatura grega da UFMG traduziu o poema babilônico, também conhecido como “Enuma Elis”, escrito há três mil anos. A transposição para o português foi do acádio, língua do ramo semítico originária da Mesopotâmia.

“Com alto valor poético, a obra serviu para compor mitologias posteriores, inclusive textos bíblicos do Gênesis”, comenta Guiomar.

De autoria desconhecida, o texto de “Epopeia da criação” foi localizado em 1849 nas ruínas de uma biblioteca nas proximidades da atual Mossul, no Iraque.





Após o encerramento na sexta-feira (2/11), com sarau de poesia na livraria Outras Palavras, encontro que será capitaneado pelo coletivo Mulherio das Letras, o Fórum segue com programação on-line.

Agenda on-line

No dia 7 de dezembro haverá duas mesas-redondas com acadêmicos italianos e brasileiros, que vão discutir a obra de Pier Paolo Pasolini no centenário de nascimento do cineasta e escritor. Os encontros virtuais terão dois vieses: a literatura (às 11h) e a sociedade (às 15h). As transmissões ficarão disponíveis no canal do YouTube do evento.

Depois de duas edições on-line (2020 e 2021), Guiomar celebra o retorno do Fórum das Letras ao formato presencial.

“Aproveitamos bem a possibilidade que o on-line nos oferece, conversando com autores e professores de várias partes do mundo. Em 2020, organizamos, com a Bienal do Livro de São Paulo, as mesas em homenagem a Clarice Lispector. No ano passado, discutimos a crítica literária. Mas entendemos que o evento, sobretudo em uma cidade turística como Ouro Preto, deve ser presencial”, afirma Guiomar.

Criado em 2005, o Fórum das Letras teve grandes edições, com presença de autores brasileiros e estrangeiros. Encolheu muito nos últimos anos. Guiomar confirma a falta de recursos e a realização do evento no formato possível, graças aos apoios recebidos.

“As universidades federais foram muito atingidas pelo governo Bolsonaro e sempre contamos com os recursos da Ufop. Com os cortes, esse apoio é muito menor”, explica a professora da Ufop.

Sem lei de incentivo

“Esperamos que com a mudança de governo haja a retomada de todos os eventos culturais e literários, sobretudo aqueles ligados às universidades. Tem que haver o fortalecimento do ensino público e gratuito, que estava sendo sucateado. Aliás, ainda está”, finaliza.

DEBATES E PALESTRAS





Terça (29/11)





19h – Abertura: “Universidade, inclusão e política”, com Duda Salabert. No Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), em Mariana





Quarta (30/11)*





10h – Exibição do documentário “Libertem Angela Davis”, de Shola Lynch, seguida de debate com Nathalia Barroso e Carolina Anglada





14h30 – “Histórias de todas nós”, com Ângela Xavier





15h30 – “Literatura a peito

aberto”, com Isaías Gabriel Franco, Ana Lídia e Nino Stutz





17h – “Edição, livros, tipografia e cinema”, com Letícia Santana Gomes, José de Souza Muniz Jr.

e Bruno Martins





19h – Lançamento de “Epopeia da criação: Enuma Elis” e conversa com Jacyntho Lins Brandão





Quinta (1/12)*





10h – Exibição do filme “A Academia das Musas”, de José Luis Guerín, seguida de debate com Mônica Gama e Emílio Maciel





14h30 – “Como publicar seus livros e artigos?”, com Sérgio França





15h30 – “Mulher, literatura e arte”, com Leca Kangussu, Junia Carvalho, Celina Lage e Carla Bessa





17h – “O tempo da poesia”, com Kiko Ferreira, Mario Alex Rosa e Alicia Duarte Penna





19h – “Poesia em diversas linguagens”, com Emilia Mendes, Carlos Melo e Rômulo Ferreira





*A programação será realizada no anexo do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto

FÓRUM DAS LETRAS

Em Ouro Preto e Mariana, de terça (29/11) a sexta-feira (2/12), no formato presencial, e 7 de dezembro, on-line, com transmissão pelo canal do evento YouTube. Gratuito. Informações: https://forumdasletras.ufop.br

De acordo com Guiomar, desde que o atual presidente foi eleito, o Fórum optou por não inscrever o projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura, “justamente porque não queríamos ter o apoio enquanto este governo estivesse no poder”. Guiomar diz que a eleição de Lula a animou a retomar o formato presencial.