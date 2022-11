Flora Gil compartilha charge que retrata ataques a cantor

Chargista Carlos Latuff retrata ataque realizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao músico e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil durante a partida do Brasil contra Sérvia na última quinta-feira (24/11) (foto: Charge de Carlos Latuff)

Total solidariedade a Gilberto Gil e Flora Gil, alvos de agressão covarde de vira-latas de Bolsonaro.

Gil é um dos grandes representantes da cultura brasileira, e cultura é tudo o que estas bestas feras fascistas e estúpidas detestam!@brasil247 @Floragil2222 @gilbertogil pic.twitter.com/5m6n3NX8uS %u2014 Carlos Latuff (@LatuffCartoons) November 27, 2022

A empresária Flora Gil, esposa do músico e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, passou a repostar uma série de solidarizações de artistas após a hostilização por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022 contra a Sérvia, na última quinta-feira (24/11), no estádio Lusail no Qatar.Entre as imagens partilhadas por Flora está uma charge de Carlos Latuff representando dois homens gritando "ódio" para o músico e sua esposa, que cantavam "Ô, gente estúpida!".Mensagens da futura primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja; Preta Gil, filha de Gilberto; músicos como Carlinhos Brown, Lulu Santos, Daniela Mercury, Caetano Veloso, Marisa Monte; os políticos Humberto Costa (PT-PE) e Alessandro Molon (PSB-RJ); o apresentador Rodrigo Hilbert; e o youtuber Felipe Neto também foram repostados por Flora Gil.

Leia mais: Daniela Mercury tenta identificar bolsonarista que hostilizou Gil no Catar

Entre os responsáveis pelo ataque está o empresário carioca Ranier Lemache, de 43 anos, que, nas imagens, aparece com uma camisa da seleção brasileira com o nome "Papito Rani" e que chega a gritar "Vamos, Bolsonaro" e "Você ajudou o Brasil para c...", este dito de forma irônica a Gil, conforme postada pelo próprio homem em suas redes sociais.

Na filmagem, um dos homens chama Gil de "filho da p...".



Gilberto Gil foi ministro da Cultura do Brasil entre 2003 e 2008 nos dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lemache é sócio de uma franquia de pizzarias, farmácia de manipulação e outras empresas. Atualmente ele reside nos Estados Unidos. Ele fez uma postagem se defendendo.

Leia a postagem do empresário na íntegra:

Gostaria de me solidarizar com o Sr. Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la.

No entanto, estão veiculando a minha imagem essa ofensa o que não é verdade. %u2014 Ranier Lemache (@ranierlemache) November 27, 2022

Gostaria de me solidarizar com o Sr. Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la.No entanto, estão veiculando a minha imagem essa ofensa o que não é verdade.Basta ver o vídeo que foi publicado e espalhado nas redes sociais para ter certeza que a ofensa não foi dita por mim.Decerto não era o momento, tampouco o local adequado, mas, as duas únicas frases ditas por mim foram: "VAMOS BOLSONARO!!!" e "VOCÊ AJUDOU O BRASIL PRA C..." (essa última em evidente tom de ironia, haja vista a divergência política) que, com todo respeito, não configura nenhuma ofensa.Em virtude da polarização política existente hoje no Brasil, uma outra pessoa que estava atrás de mim extrapolou e desferiu um xingamento ao Sr. Gilberto Gil. Entretanto, repita-se, NÃO FOI EU!!!Inobstante a minha divergência aos ideais políticos do Sr. Gilberto Gil, reitero o mais absoluto respeito que tenho ao nobre artista, porém, deixo claro novamente que a ofensa/xingamento não foi por mim proferido.Por fim, espero que essas palavras ecoem com a mesma velocidade e proporção do vídeo, a fim de esclarecer de vez o absurdo vínculo da minha imagem a ofensa/xingamento ocorrido.No mais, coloco-me a disposição de V. Sas, para esclarecer eventuais dúvidas que porventura ainda existam.