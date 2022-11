Joana Peixoto destaca a força das mulheres na mostra 'Conexões'

Multidão feminista feita de filó, arame e cerâmica ficará exposta no Centro Cultural UFMG até 8 de janeiro (foto: Raphaela Dias/divulgação)

A força coletiva das mulheres inspira “Conexões”, exposição de trabalhos da artista plástica Joana Peixoto que será aberta nesta sexta-feira (25/11), às 19h, no Centro Cultural UFMG.





“Minhas pinturas vão e voltam retratando o dia a dia das mulheres. Uso chapas de aço, arame e cerâmica para construir esculturas que simbolizam a força delas”, explica Joana.“Conexões” reúne pequenas esculturas em arame enredadas em tecido de filó, que representam a luta feminina, diariamente, para conquistar espaço e visibilidade na sociedade marcada por machismo e misoginia.



“A exposição fala sobre o destaque que a coletividade feminina tem adquirido ultimamente. As 450 esculturazinhas são como mulheres escalando o filó, correndo atrás de seus objetivos e mostrando seu valor”, explica.

Jornada pessoal

O conjunto de trabalhos tem caráter pessoal. Uma das pequenas esculturas emaranhadas no filó simboliza a jornada da própria autora, marcada por muita dificuldade, mas também por muito apoio, para se formar em artes plásticas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) depois dos 60 anos.





Joana Peixoto, que ingressou aos 58 anos na UFMG, diz que universidade lhe trouxe nova visão de mundo (foto: Acervo pessoal)

“Trabalho há muito tempo com pintura, mas sempre tive vontade de fazer o curso para aperfeiçoar minha arte”, afirma Joana. Para se expressar, ela usa técnicas como pintura a óleo, têmpera, vinílica e acrílica, além de lançar mão de arame, chapa de aço, papel machê, sisal, barbante e argila, entre outros materiais.Bacharel em artes plásticas pela UFMG com habilitação em pintura e escultura, Joana Peixoto iniciou a graduação aos 58 anos. Trabalha com arte há mais de duas décadas e dá aulas no ateliê que montou em casa.



“Crescemos muito quando frequentamos a universidade. Aprendemos sobre novas visões de mundo. Tive a oportunidade de estudar em uma das melhores faculdades de Minas Gerais, com biblioteca maravilhosa e professores muito competentes. E não é só isso, mas também o prazer de prestar vestibular e disputar uma vaga, assim como criar minhas esculturazinhas”, comenta Joana.



Com curadoria de Fabrício Fernandino, professor da UFMG, a mostra fica aberta à visitação até dia 8 de janeiro de 2023, com entrada franca.

“CONEXÕES”

Pinturas e esculturas de Joana Peixoto. Centro Cultural UFMG (Avenida Santos Dumont, 174, Centro). Abertura nesta sexta-feira (25/11), às 19h. Até 8 de janeiro. O espaço funciona de terça a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Entrada franca. Informações: (31) 3409-8290.

Detalhe de "Linha d", trabalho do Grupo Rebento (foto: Rebento/divulgação)

Talentos da residência artística

O Atelier Aberto apresenta, a partir desta sexta-feira (25/11), às 19h, também no Centro Cultural UFMG, mostra de seu projeto de residência artística.

Estarão expostos trabalhos do grupo Imaginação Comum, em “Germinar memórias”; do grupo Rebento, com “Linha d”; e do Apontamentos, com “O duro, o mole e o comprido”.

Fazem parte dos grupos Amanda Abreu, Daiely Gonçalves, Luiza Poeiras, Manu Lima, Murilo Caixeta, Júlia Abdalla, Lara Mortimer, Wander Rocha, Yan Nicolas, Henrique Biatto e Maíra Botelho. A mostra "Residência artística do Atelier Aberto" ficará em cartaz até 13 de dezembro.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria