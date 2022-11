Affonsinho lança single com Nelson Motta e faz shows na Sala Juvenal Dias

Affonsinho diz que volta ao palco 'com felicidade gigantesca' (foto: Anna Lara/divulgação)

O cantor e compositor Affonsinho se reencontra com o público, depois de três anos, em dois shows que serão realizados na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes, nesta sexta-feira (18/11) e no sábado (19/11), às 20h.



LEIA MAIS 04:00 - 17/11/2022 Maestro argentino rege a Sinfônica de Minas Gerais, no "Réquiem", de Mozart

04:00 - 17/11/2022 Orquestra de Flautas faz concerto com o repertório do "Clube da esquina"

04:00 - 17/11/2022 Com Anitta na disputa, Grammy Latino revela hoje vencedores O cantor e compositor Affonsinho se reencontra com o público, depois de três anos, em dois shows que serão realizados na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes, nesta sexta-feira (18/11) e no sábado (19/11), às 20h.E tem novidade: amanhã, ele lança o single “Amor e amizade”, com letra de Nelson Motta, nas plataformas digitais. “É uma felicidade gigantesca voltar a fazer shows. A pandemia foi um período muito difícil, mas a vida precisa continuar”, afirma Affonsinho.





O repertório será um “resumo da obra” do mineiro, que tem 37 anos de carreira, lançou 14 álbuns autorais, gravou 200 canções e, durante a pandemia, mandou para as plataformas sete singles. No repertório não vão faltar “Vagalumes”, “Belê”, “Nuvem boa” e “Delicada”.



O teatro fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada), com vendas

on-line no site Eventim e na bilheteria da casa.