Despedida de Milton Nascimento dos palcos emociona fãs on-line

A despedida do cantor Milton Nascimento dos palcos emocionou os perfis nas redes sociais, neste domingo (13/11). Fãs que não conseguiram assistir a apresentação presencialmente, acompanharam o show pela internet.

Os admiradores homenagearam o artista em publicações online. “O maior cantor do mundo e ele nasceu no Brasil”, comentou um perfil no Twitter com o vídeo do cantor no palco do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.



"Honra viver na mesma época que Milton Nascimento", escreveu outro perfil.

Que honra poder dizer que vivi na mesma época que Milton Nascimento. Eu queria muito ter assistido um show dele in loco. Que pena que não rolou. Obrigado, Bituca! Que linda travessia! #MiltonNascimento #MiltonNascimentoNoGloboplay pic.twitter.com/YiFhrEwZfX %u2014 Isaias de Carvalho (@isaias_carvalho) November 13, 2022 Milton Nascimento está fazendo seu último show agora. Que dádiva e que tristeza ao mesmo tempo saber que estamos ouvindo essa voz que é canto do Brasil pela última vez ao vivo nos palcos. Minha inveja dos que estão no Mineirão. Enquanto isso, vou de Globoplay!



Viva Bituca! %u2014 Guilherme Cortez (@cortezpsol) November 13, 2022



