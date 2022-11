Público enfrenta trânsito pesado e filas para ver o último show de Milton

Público chega para o show de Milton Nascimento no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

Os cerca 55 mil espectadores que se deslocam para o Mineirão na tarde deste domingo (13/11) para assistir ao último show da carreira de Milton Nascimento enfrentam trânsito pesado e filas para ingressar no estádio.









Os fãs aproveitam para registrar sua presença no show histórico, com selfies desde a entrada, no display que tem o perfil de Bituca e o nome da turnê, "A última sessão de música" escrito em letras brancas gigantes.

Fã de Milton, Vanda Polara Lopes verá pela primeira vez um show do cantor e compositor (foto: Mariana Peixoto/EM/D.A.Press )



Muito emocionada, Vanda Polara Lopes deixou seu nome assinado na placa na entrada da Esplanada. Com o filho Leonardo, ela veio ao Mineirão para ver Milton Nascimento pela primeira vez na vida. Sua canção preferida é "Coração de estudante".







Fã de Milton, Camila Cesário veio de São Paulo para o show (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

As dificuldades para entrar no estádio não abalaram o ânimo dos fãs. Alguns vieram de longe exclusivamente para o show, como é o caso de Camila Cesário. Mineira radicada em São Paulo há 20 anos, ele comprou ingresso para o show e passagem de volta para a madrugada desta segunda. Milton deve iniciar seu show até as 19h;José Ibarra fará a apresentação de abertura.