Violonista Elias Belmiro faz concerto no Conservatório UFMG

Elias Belmiro mostra composições do disco "Reencontro" (foto: Giulyana Cipriano/divulgação)

Nesta quinta-feira (10/11), o capixaba Elias Belmiro faz concerto gratuito, às 19h30, no Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro).

O repertório traz as faixas de “Reencontro”, álbum autoral de Belmiro, com lançamento nas plataformas digitais previsto para o primeiro semestre de 2023. O LP já saiu e será vendido depois do recital.

Elias Belmiro vai interpretar também “Odeon”, clássico de Ernesto Nazareth, e três peças de Villa-Lobos. Além de fazer concertos no Brasil, o professor e instrumentista tem se apresentado na Espanha e na Inglaterra, entre outros países.