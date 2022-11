Blue Note de NY, onde Gal gravou disco ao vivo, presta homenagem à cantora

Gal gravou disco ao vivo no Blue Note com músicas de Tom Jobim, Vinicius, Ary Barroso, Dorival Caymmi (foto: Reprodução)

O clube de jazz Blue Note, em Nova York, prestou homenagem a Gal Costa, morta aos 77 anos nesta quarta-feira (9/11) em São Paulo. "Lembrando de uma lenda: Gal Costa. Ícone da Tropicália, Gal Costa foi uma cantora lendária da Bossa Nova", diz a postagem.

Em 2006, Gal gravou Live at the Blue Note ao vivo no clube. O repertório teve Fotografia, Desafinado, Chega de Saudade, Camisa Amarela, Para Machucar Meu Coração, Ave Maria No Moro, Nada Alem, I Fall In Love Too Easily, Corcovado, Triste, Wave, Coisa Mais Linda/as Time Goes By, Samba do Avião, A Felicidade, Aquarela do Brasil, Sábado em Copacabana e Garota de Ipanema.





"Ficamos honrados de ter sido parte de suas [Gal] contribuições para o jazz e mandamos nossas condolências à sua família", escreveu o clube no Instagram. Ao longo desta terça-feira, artistas e políticos prestaram homenagens à cantora, uma das maiores vozes da música brasileira.