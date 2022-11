Compositor Gilberto Mendes ganha homenagem no Conservatório UFMG

Gilberto Mendes foi um dos destaques da música de vanguarda no país (foto: Youtube/reprodução)

Os 100 anos do compositor paulista Gilberto Mendes (1922-2016), pioneiro da música concreta no Brasil, serão lembrados pelo Grupo Sonante 21 em concerto nesta terça-feira (8/11), às 19h30, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro), com entrada franca. Os 100 anos do compositor paulista Gilberto Mendes (1922-2016), pioneiro da música concreta no Brasil, serão lembrados pelo Grupo Sonante 21 em concerto nesta terça-feira (8/11), às 19h30, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro), com entrada franca.





Além da obra de Gilberto Mendes, o programa reúne peças de destaques atuais da cena da música de concerto, como a carioca Marisa Resende e a paulista Valéria Bonafé e dois professores da UFMG, os compositores Oiliam Lana e José Henrique Padovani.

A peça “Xenakis no baile funk”, de Carlos dos Santos, vai estrear no encerramento do concerto da noite.