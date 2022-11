FIT BH tem abertura com palestras de Conceição Evaristo e Ailton Krenak

Bate-papo com os escritores Conceição Evaristo e Ailton Krenak, no Teatro Francisco Nunes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A 15ª edição do Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte (FIT BH) teve início na manhã deste sábado (5/11), com um bate-papo com os escritores Conceição Evaristo e Ailton Krenak, no Teatro Francisco Nunes.Ambos estão entre os homenageados do evento. O fotógrafo Guto Muniz também participa do evento com uma exposição fotográfica itinerante, em um ônibus, que irá rodar pela cidade.





No início da tarde, aconteceu o Cortejo de Abertura que reuniu representantes de diversas tribos indígenas na Praça Sete, entre elas, Aran%u0101, Pataxó e Aimara, além da Guarda São Jorge de Nossa Senhora do Rosário, da Guarda de Moçambique São Vicente Irmandade Estrela do Oriente. O desfile teve o comando de Maurício Tizumba e Marcelo Veronez, e contou ainda com a participação de blocos de carnaval e Folia de Reis.

A concentração para o desfile ocorreu no entroncamento entre a avenida Amazonas e as ruas São Paulo e Tamóios, já a dispersão embaixo do Viaduto Santa Tereza. Durante o percurso desfilaram os blocos Saúde, Tambor Mineiro, Corte Devassa, Como Te Lhama, o grupo Pata de Leão.

Fotógrafo Guto Muniz também participa do evento com uma exposição fotográfica itinerante, em um ônibus, que vai rodar por BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





O tema desta 15ª edição é “Raízes – Arte, Existência e Nossa Latinidade” e foi elaborado com a curadoria de Andreia Duarte, Marcos Alexandre e Yara de Novaes. O festival reúne mais de 30 espetáculos nacionais e internacionais, encontros, oficinas, ocupações e debates.

Representantes de diversas tribos indígenas participaram do Cortejo de Abertura na Praça Sete (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)