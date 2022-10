Maratona virtual comemora os 120 anos de Drummond, nesta segunda (31/10)

Carlos Drummond de Andrade ganha duas homenagens: o Flitabira e a maratona literária on-line realizada neste 32 de outubro (foto: M.Gautherot/reprodução)

Nesta segunda-feira (31/10), comemoram-se os 120 anos de Carlos Drummond de Andrade. Oficialmente, a segunda edição do Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira) começa na próxima quinta (3/11) e vai até domingo (6/11). Mas hoje a vida e a obra do poeta itabirano já começam a ser celebradas.

Desde a madrugada, está no ar a “Maratona 24 horas de leitura – 120 anos de Drummond”, transmitida pelas redes do @flitabira e do @cpfsesc.



Estudantes, escritores, artistas e voluntários foram convidados a apresentar leituras ao vivo e pré-gravadas de textos dele, em dois palcos, com a presença do público. Elas ocorrem no Teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, e no palco do auditório do CPF Sesc, em São Paulo.



O presidente do Flitabira, Afonso Borges, comanda o evento em Itabira, e o curador Tom Farias, em São Paulo. Inscrições, no caso de Itabira, podem ser feitas via e-mail em flitabira@flitabira.com.br. Em São Paulo, basta teclar no link https://bit.ly/3TsOMn9