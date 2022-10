Show de Caetano Veloso em BH tem manifestação pró-Lula do público

Caetano Veloso se apresentou neste sábado (29) em BH (foto: Túlio Santos/EM D.A Press)

Sete meses depois da estreia no Palácio das Artes, Caetano Veloso trouxe novamente a Belo Horizonte a turnê de “Meu Coco”, na noite deste sábado (29/10).



Mas falou muito, sempre sobre música e aqueles que fizeram e fazem parte de sua história, como A Outra Banda da Terra e a Banda Nova.



O público, também como esperado, manifestou-se em bloco a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com os adesivos pregados no peito da maioria, com coros de apoio ao candidato petista e com os gritos de “Fora Bolsonaro”.



O repertório foi exatamente o mesmo da temporada de abril: 25 canções, com a banda em que a estrela é a percussão do trio comandado por Pretinho da Serrinha.



A sequência de “Muito romântico” (“Nenhuma força virá me fazer calar”), seguida pela recente “Não vou deixar” (“Apesar de você dizer que acabou/Que o sonho não tem mais cor/Eu grito e repito: eu não vou”) e encerrada por “You don’t know me”, canção de abertura do álbum “Transa” (1972), disse muito.



Caetano falou que neste momento não poderia deixar de cantar uma música de “Transa”. O álbum, um dos mais importantes de sua carreira, foi gravado em Londres, no exílio, durante a Ditadura Militar. Em 2022, completou 50 anos.



Passeando por boa parte de sua história na turnê no ano em que chegou aos 80 de idade, Caetano Veloso interpretou algumas de suas canções mais populares: “Sampa”, “O Leãozinho” e “Baby” entre elas.



Mas comoção mesmo veio com a dobradinha “Cajuína” e “Reconvexo”, quando o cantor estimulou a plateia a se levantar as cadeiras para cantar “a novena de Dona Canô”.



O show acabou às 23h, mas não a noite de Caetano. Terminada a apresentação, ele voltou para o Rio de Janeiro. Sua produção preferiu alugar um avião para retorno imediato em razão da votação deste domingo.