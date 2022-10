Grupo Oriundo apresenta 'Fumanchu e Dorival - Uma dupla especial' em BH

Lagarta e palhaça se juntam para reabrir circo com o apoio da criançada (foto: Igor Fonseca/divulgação)

A lagarta Dorival sonha em ser estrela e quer se apresentar no Circo Arco Íris. Porém, aquele picadeiro acaba de ser fechado, avisa a palhaça Fumanchu. O trauma de Dorival é o mesmo enfrentado pelos artistas durante a pandemia. Boa parte deles ficou sem trabalho quando teatros, casas de show, circos e espaços culturais se viram obrigados a fechar as portas.

Com direção de Anna Campos e dramaturgia de Antonio Hildebrando, a peça estreia neste sábado (29/10), às 16h, no Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia), com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), à venda no site Diskingressos.

Na próxima quinta-feira (3/11), tem sessão gratuita no Centro Cultural Venda Nova (Rua José Ferreira dos Santos, Jardim dos Comerciários).