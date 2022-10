Caetano Veloso apresenta o show 'Meu coco', neste sábado, no Expominas

Caetano Veloso está de volta a BH com a turnê “Meu coco”, que estreou na cidade em abril, no Palácio das Artes, com ingressos esgotados. Neste sábado (29/10), às 21h, ele se apresenta no Expominas. Além de sucessos de carreira, o show de Caetano destacará o repertório do álbum “Meu coco”, lançado em 2021, com 12 faixas – o primeiro disco de inéditas dele em nove anos. Depois do show de Caetano, haverá apresentação do mineiro Vitor Santana.

Em abril, ele contou à plateia de BH que o espetáculo é também homenagem ao cenógrafo Hélio Eichbauer, com quem trabalhou desde o álbum “O estrangeiro” (1989). Hélio, que morreu em 2018, deixou pronto o esboço do cenário de “Meu coco”. Ele era marido de Dedé, primeira mulher de Caetano.

A inteira para o show desta noite custa R$ 980 (setor ouro), R$ 780 (verde), R$ 680 (vermelho), R$ 580 (azul) e R$ 380 (laranja), com meia-entrada na forma da lei e ingresso social, mediante doação de alimentos não perecíveis. Vendas on-line no site Sympla. O Expominas fica na Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira.