Henrique Portugal canta com Leoni, Toni Garrido e Marco Túlio Lara em BH

Henrique Portugal aposta na carreira solo ao lado da Solar Big Band (foto: Rodrigo Marques/divulgação )





Henrique Portugal, tecladista do Skank, recebe Leoni, Toni Garrido e Marco Túlio Lara, que tocarão com a Solar Big Band. O show desta quinta-feira (27/10) ocorrerá no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha), que abre as portas às 21h.

O repertório mescla MPB, bossa nova e pop rock, com arranjos inspirados no som de New Orleans. Além de Henrique, a Solar reúne Ruben di Souza (baixo), Alexandre Tamietti (bateria), Nega Kelly (backing vocal), Henrique Comarca (trombone), Emiliano Garcia (sax), Lucas Mel (trompete) e Augusto Nogueira (guitarra). Ingressos a partir de R$ 60, na plataforma Go Free.