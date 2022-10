Cover do Queen, banda Lurex conversa com podcast do Portal Uai

Estado de Minas





Banda Lurex, cover do Queen (foto: Reprodução/Youtube)

O mais famoso cover da banda Queen em Minas Gerais é o convidado desta quinta-feira (20/10) do podcast 'Pod ou não pode'. A banda Lurex Queen Tribute conversa com o jornalista Ricardo Carlini, às 14h, ao vivo no canal de Youtube do Portal Uai Os britânicos do Queen fizeram história entre 1970 e 1991, consagrando diversos hits no imaginário popular de diferentes gerações, como: 'Somebody to love', 'Bohemian Rhapsody', 'Love of my life', 'We're the champions' e 'We will rock you'.A morte precoce do vocalista Freddie Mercury, aos 45 anos, encerrou a trajetória da banda, mas as suas músicas jamais saíram do repertório dos clássicos do rock n' roll. Nesse contexto, a banda Lurex surgiu há mais de 20 anos em BH com o propósito de manter a lenda do Queen viva no Brasil.O grupo mineiro cover do Queen é formado por Reinaldo Amand (vocais e teclado), Renato Amand (bateria e backing vocal), Fil Ferrer (guitarra) e Fran Lurex (contrabaixo). O Lurex chama a atenção não só pela performance musical, mas também pelo espetáculo visual, que busca reproduzir o estilo do Queen e o visual do vocalista Freddie Mercury nos palcos de BH.A banda vai contar com exclusividade ao Portal Uai a trajetória da banda, a influência do Queen em suas vidas e o legado de Freddie Mercury para a música. Não esqueça de interagir com os convidados e enviar sua pergunta pelo chat. O apresentando sempre dedica parte do episódio para ler as perguntas do público.Deixe seu like e inscreva-se no canal do Portal Uai no YouTube para não perder os episódios