Sexta edição da Semana Criativa de Tiradentes começa nesta quinta (20/10)

Artesãos e designers participam da Semana Criativa, na cidade histórica de Tiradentes (foto: Eugênio Sávio/divulgação)

Matheus Hermógenes*

Voltada para arquitetos e designers de interiores e de produtos, entre outros profissionais do setor, a 6ª Semana Criativa de Tiradentes volta a movimentar a cidade histórica mineira a partir desta quinta-feira (20/10). Realizado em 2021 seguindo rígidos protocolos sanitários, o evento vai até domingo (23/10) em novo formato.









“O evento acontece em Minas, tem toda sacada mineira, o jeitinho mineiro de receber, mas virou nacional”, afirma Simone Quintas, idealizadora da semana em Tiradentes.





Instalações artísticas serão expostas pela cidade, ocupando locais do Centro Histórico. A organização também contemplou espaços alternativos na zona rural. Em janeiro de 2023, será inaugurada a Escola da Semana, espaço fixo na pequena comunidade de Caixa D’Água da Esperança.

"O evento acontece em Minas, tem toda sacada mineira, o jeitinho mineiro de receber, mas virou nacional" Simone Quintas, organizadora da Semana







Comandada por um coletivo de arquitetos reconhecidos, como Bel Lobo, Paulo Alves e Paulo Biacchi, entre outros, a escola oferecerá estrutura adequada, enquanto ateliê de cerâmica e marcenaria, para cursos rápidos destinados à comunidade e também para designers e arquitetos de todo o Brasil que trabalhem com criações feitas a mão, em contraponto ao design industrial.





“A ideia é juntar tradicional e contemporâneo, como a gente sempre faz”, diz Simone Quintas.





Entre os participantes da 6ª Semana Criativa de Tiradentes estão Guto Requena, Joice Berth, Dudu Bertholini, Lucio Ventania, Lourenço Gimenes (FGMF), Vítor Penha e Néli Pereira. As palestras ficarão disponíveis no canal do evento no YouTube.





Batizado como Desdobramentos, movimento traz de volta participantes de edições passadas que agora desenvolvem novas ideias.





De hoje a domingo, quem não for a Tiradentes poderá acompanhar a programação no site da Semana Criativa e no perfil da organização no Instagram.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





SEMANA CRIATIVA DE TIRADENTES

Desta quinta-feira (20/10) até domingo (23/10). Programação e informações: www.semanacriativadetiradentes.

com.br e www.instagram.com/semanacriativadetiradentes