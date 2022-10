Rap ocupa o CCBB-BH, com show de Roger Deff, dança e exposição

Roger Deff faz show às 20h, no Centro Cultural do Banco do Brasil

O rap nacional está bombando em festivais, plataformas de streaming e shows, depois de enfrentar muito preconceito nestes 39 anos da cultura hip-hop no Brasil. Nesta quarta-feira (19/10), evento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) vai comemorar a vitória da música negra e periférica.Serão várias atrações: o rapper Roger Deff faz o show “Pra romper fronteiras”, às 20h; Eduardo Sô dá aula aberta de dança, das 18h às 19h30, no pátio, ensinando passos dos b-boys; e a mostra “O hip-hop de Belo Horizonte” ficará em cartaz das 10h às 22h, no Teatro 2.